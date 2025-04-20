睡前1小時吃「這類食物」！營養師大推：記憶力升級

▲營養師提醒，補對睡前營養是幫助孩子記憶力的關鍵。（示意圖／達志）

圖文／CTWANT

孩子常常睡前念書念到腦袋脹脹，一起床卻全忘光？營養師薛曉晶指出，當家長以為是專注力不夠，其實問題出在「睡前營養」沒補對。研究發現，入睡後的前90分鐘，大腦會將白天記下的短期記憶「轉存」到長期記憶庫，在睡前1小時補充含鎂的食物，例如燕麥黑豆豆奶、香蕉牛奶等，能夠有效幫助大腦記憶。

薛曉晶在臉書上表示，科學研究顯示，記憶不是「讀的時候」決定，而是「睡著後」才開始儲存，也就是入睡後的前90分鐘，大腦會將白天記下的短期記憶「轉存」到長期記憶庫，而這段備份過程能不能順利完成，就要靠一個很重要的「傳輸員」鎂。

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根據《BioMetals》2021年研究顯示，鎂能穩定大腦神經傳導，幫助神經突觸之間有效地整合記憶與訊息，並調節腦神經興奮與抑制之間的平衡，讓記憶不會亂成一團。

薛曉晶表示，補對睡前營養，才能讓孩子發揮超強記憶力，建議睡前1個小時加強鎂的補充「鎂 + 植物蛋白 + 低GI碳水」，例如燕麥黑豆豆奶、香蕉牛奶、白木耳露，這些食材天然含鎂，還富含色胺酸、B群與植物蛋白，能幫助腦袋降速進入深層睡眠，同時強化記憶轉存。

除了補充鎂的食物之外，薛曉晶建議睡前可加上小小入睡儀式，泡腳、熱敷、看紙本書，都是幫助大腦「開備份模式」的關鍵。

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