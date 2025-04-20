存摺「太久沒補登」會後悔！過來人揭1後果：真的很可惜

▲郵局並未強制要求一定要補登存摺，但若累積交易筆數過多，系統會將資料濃縮為一筆「彙總登摺」處理。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

一名網友在社群平台上發文，指出郵局存摺每當累積100筆交易時，系統會強制要求補登，導致存摺頁數迅速刷滿，頻繁更換新本，造成紙張浪費，引發網友熱議。有網友搖頭表示，金融機構並未強制規定一定要刷存摺，但仍建議定期補登，以保留完整交易紀錄，未來若有貸款需求，也能作為財力證明使用。

該名男網友在Threads表示，自己經常因交易頻繁而面臨補登需求，存摺很快就刷滿頁數被迫換新，既不環保又顯得繁瑣。他認為，既然已有網路銀行等數位工具，應可減少對紙本存摺的依賴，「現在都電子化了，為什麼還要規定要刷簿子？」

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貼文一出，立即吸引大批網友留言討論。不少人指出，其實郵局並未強制要求一定要補登存摺，但若累積交易筆數過多，系統會將資料濃縮為一筆「彙總登摺」處理，「沒有規定你要刷，你要一輩子都不刷也是你的自由，超過一百筆會彙總登摺變成一筆，再一百筆彙總成第二筆⋯⋯會一直這樣折疊起來」、「你不知道有多少人喜歡一筆一筆的對帳嗎？」

不過雖然可以透過網銀查詢明細，但仍有不少人建議定期補登存摺，以便留存完整交易紀錄，尤其在未來申辦房貸、信用卡等金融業務時，作為財力證明更加有利，「超過100筆就會自動彙整成1筆，但若未來要查明細就只能透過網銀」、「資料過舊會查不到，還得到櫃檯花錢申請歷史交易紀錄，真的很不方便」、「建議有經常進出帳的帳戶還是定期去刷，免得日後有急需」、「覺得很浪費就讓他彙總省空間啊，只是要查閱的時候麻煩，但個人建議有常進出的話沒事去刷一下，因為你不知道一年後會不會突然需要找哪一筆紀錄」。

此外，也有自稱是郵局行員的網友留言補充，電腦系統的交易資料僅保存15年，若遇到特殊情況需要查詢久遠的交易紀錄，若當時未曾補登，將無法提供詳細資料。一名行員分享實例指出：「曾有家屬想查詢已故父親的匯款紀錄，若當時未補登，資料就無從查起，真的很可惜」。

根據中華郵政官網資訊，當存摺帳戶未補登筆數累計達100筆時，系統將自動合併為1筆「彙總登摺」資料，雖非強制補登規定，但為保障自身權益，建議民眾仍應定期補登存摺。

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