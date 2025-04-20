月經沒來看婦產科！大媽酸「年輕人不要亂搞」　她秒笑回這句打臉

▲女子看婦產科時，遇到大媽酸「年輕人真的不要亂搞。」（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

女性關於子宮、月經、懷孕等婦科有症狀，都會尋求婦產科醫師幫助。一名女子只是因為月經沒來，卻被隔壁的大媽判定「找隨便的人發生關係」，大聲嚷嚷之後，卻被女子的一句話愣住了。

一名女網友在Dcard上發文透露，2年前因為月經沒來到婦產科檢查身體，原PO強調當時她單身，所以排除懷孕的可能。在等待叫號時，一個中年大媽開始和她搭話，突然大媽問她：「欸妳是哪裡有問題？」原PO回應「月經一陣子沒來，有點擔心。」沒想到大媽竟說：「啊年輕人真的不要亂搞，我跟你講啦，什麼婚前性行為啊，找隨便的人發生關係啊，現在的女孩子要自愛一點，不要亂搞…..」自顧自的講了5分多鐘。

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原PO雖然感到無奈，想著讓大媽說完就算了，豈料對方越講越大聲，旁邊的患者也將目光看向她們，「到最後我突然有種全身放鬆的感覺，心裡完全沒有波動，蹦出一句：『這樣子啊… 阿姨，那妳是來看什麼的？』」對方回答：「婦產科還能看什麼？」原PO以相同的話回答：「對啊，阿姨，那… 妳也不要亂搞。」

原PO說完不尷尬還盯著對方微笑，大媽愣了幾秒後更大聲回嗆：「現在年輕人講話怎麼這樣蛤？長輩好心提醒你還頂回來！」這時隔壁一位姐姐對著大媽說：「妳在那裡講別人，還不准人家講妳。」大媽不甘示弱回應：「長輩給她提醒一下而已欸。她就講話那麼難聽。」姐姐則表示，原PO也在提醒，「妳在氣什麼？」

貼文曝光後，網友紛紛表示結局大快人心，「很機智的反應欸，看這種文特別舒暢」 、「遇到回力鏢打死自己笑爛」 、「回的真好」 、「阿姨沒本錢亂搞真的需要生氣」 、「超級沒禮貌的，關他屁事，回回去還在不爽。」

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