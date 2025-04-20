天氣回暖也會中風！醫曝4主因：脫水易形成血栓

▲不只天冷會中風，醫師提醒，天氣回暖也會中風。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

最近天氣回暖，下週二（22日）將迎來今年以來最高溫，大部分地區高溫飆到35度以上。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢就提醒，雖然天氣變暖，但現在早晚氣溫仍會劇烈變化，身體的調節機制容易失衡，還是有可能導致中風。

謝炳賢日前在臉書粉專發文表示，很多人認為天氣越來越暖，就不需要擔心中風問題，實際上，寒冷天氣確實會讓血管收縮、血壓升高，增加中風風險。但是溫暖天氣不代表完全沒有風險，尤其是像現在這樣早晚氣溫劇烈變化時，身體的調節機制容易失衡，仍然可能導致中風。

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對此，謝炳賢就列出中風的4個因素，提醒民眾「中風風險無季節之分，全年都要注意」，無論什麼天氣，控制血壓、補充水分、健康飲食與良好的生活習慣，才是降低中風風險的關鍵。

1、氣溫變化大血管難適應：

春天常出現晝夜溫差大的情況，白天熱到想開冷氣，晚上又冷到想穿毛衣。血管在忽冷忽熱的狀態下，容易過度收縮與擴張，使血壓波動劇烈，增加中風風險。

2、脫水與血液濃稠度上升：

天氣炎熱時，人體水分流失較快，若未及時補充水分，血液會變得更加黏稠，容易形成血栓，導致缺血性中風。特別是年長者和有心血管疾病的人，更容易受到影響。

3、血壓管理不當：

有些人到了溫暖天氣後，就放鬆警惕，不再監測血壓或規律服藥。但事實上，高血壓仍然是中風的主要風險因素，即使氣溫變得再高再熱，也不能掉以輕心。

4、生活習慣影響：

氣溫回暖，人們外出活動的機會增加，可能會攝取過多高鹽、高油食物，或是飲酒過量，這些因素都可能導致血壓升高，進而增加中風的機率。

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