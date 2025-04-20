俄羅斯「健身房抓壯丁」上戰場！　突襲畫面曝光

▲俄羅斯警察突襲檢查，現場數十人臉部朝下趴地。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯在全境各地展開突襲行動，目的是招募更多新兵加入俄烏戰爭，就在3月30日這天，大批警察突然抵達健身房，現場數十人臉部朝下趴地，男性被要求出示護照證件接受檢查。這是俄羅斯警方抓逃避兵役者與非法移民的手段之一。

每日電訊報報導，事發於莫斯科東南部健身房Spirit Fitness，當時就在現場的民眾透露，「我當時正在使用跑步機，邊看節目，腦中邊想著自己的事，但突然有人拍我肩膀，一下來之後，才發現大家都趴在地上」。

Russia snatches men from gyms in Putin’s new conscription drive to enlist more recruits for the war in Ukraine. pic.twitter.com/Z1udH6zPXs — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) April 19, 2025

目擊者稱，女性被允許離開現場，男性則是按照種族或國籍分開，且被要求出示證件。健身房工作人員透露，當時警方要求所有現場男性出示護照進行檢查，「他們會翻到兵役的那頁，如果上面寫著有義務服役，那就得去徵兵辦公室報到」。

▲目擊者稱，女性被允許離開現場，男性則是按照種族或國籍分開，且被要求出示證件。（圖／翻攝自X）

俄羅斯獨立新聞平台Current Time指出，若被發現是非俄羅斯公民則會被指控違反移民法，面臨兩大抉擇：遭驅逐出境或是參軍。另據人權律師丘皮克（Valentina Chupik）的說法，對於非公民，即使沒有做錯任何事，當局會捏造罪名並將其驅逐出境，公民則是會被直接帶往徵兵辦公室。

據信3月30日這起突襲行動落幕之後，Spirit Fitness另一間分店也成為當局突襲搜查對象之一。這類突襲行動的時間已經持續數周，律師透露，莫斯科、聖彼得堡、伊爾庫次克（Irkutsk）、葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）大約每個月會進行2次類似的清查行動。在審查流程完成之後，部份的人會被釋放，但也有人當場收到徵兵令並被拘留。