俄羅斯「健身房抓壯丁」上戰場！　突襲畫面曝光

▲俄羅斯警察突襲檢查,現場數十人臉部朝下趴地。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

俄羅斯在全境各地展開突襲行動,目的是招募更多新兵加入俄烏戰爭,就在3月30日這天,大批警察突然抵達健身房,現場數十人臉部朝下趴地,男性被要求出示護照證件接受檢查。這是俄羅斯警方抓逃避兵役者與非法移民的手段之一。

每日電訊報報導,事發於莫斯科東南部健身房Spirit Fitness,當時就在現場的民眾透露,「我當時正在使用跑步機,邊看節目,腦中邊想著自己的事,但突然有人拍我肩膀,一下來之後,才發現大家都趴在地上」。

Russia snatches men from gyms in Putin’s new conscription drive to enlist more recruits for the war in Ukraine. pic.twitter.com/Z1udH6zPXs