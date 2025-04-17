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母親節3C優惠整理！傑昇祭大招「iPhone 16降3千」

記者蘇晟彥／綜合報導

母親節將至，各大通路、通訊行都祭出相關優惠搶買氣。對此，傑昇通訊祭出「iPhone 16降3千、三星Galaxy S25降5,910元」等優惠；STUDIO A 推出寵愛限時活動，購買 iPhone 16 系列粉色或白色指定機型，即享單機現折520元，同時加贈實用配件，要讓所有消費者疼愛媽咪、同時荷包也省省省。

▼通路商、通訊行都針對母親節祭出相關優惠。（資料照／記者蘇晟彥攝）

▲▼ iPhone 16e,iPhone16e 。（圖／記者蘇晟彥攝）

物價飛漲壓縮母親節預算　傑昇通訊出招：iPhone 16降3千

已經是年度淡季的手機市場，因近期關稅股災、民生物價漲聲不斷而更加低迷，不過傑昇通信也觀察到，消費者對高CP值、實用型、降價有感的產品需求迅速增加，即將迎接母親節檔期到來，手機與平板等3C產品再次成為送禮首選；為搶攻這波促銷商機，傑昇通信優惠盡出，自即日起至4/20到全台傑昇通信門市購買iPhone 16降3千、三星Galaxy S25降5,910元，以及OPPO、Sony等知名品牌熱門夯機，最低下殺68折起，活動期間只賣四天，想省荷包得趁機撿便宜。

傑昇通信指出，近期iPhone 16 Pro Max的價格受政策影響起伏較大，然而標準版iPhone 16及新機iPhone 16e價格都還維持低點，像是iPhone 16（256GB）現省3,010元、iPhone 16e（128GB）現折2,310元，加上AirPods 4主動降噪版限時優惠800元，搭配指定保護套方案，只要5,190元即可帶走。

若預算介於萬元上下，傑昇通信建議可參考主打高穩定性與優異拍照表現，也深受女性族群青睞的Sony Xperia 10 VI（8GB/128GB），原價13,990元，目前折數下殺最低68折，促銷價9,490元；同為日系品牌的Sharp AQUOS sense 9（8GB/256GB）也降價至10,490元，換算下來等於打7折。

▲▼

STUDIO A 歡慶母親節　購買 iPhone 16 系列指定機型現折520元
STUDIO A 歡慶母親節美人寵愛升級，入手 Apple 新機送亮眸好禮！即日起至5月11日，於全台 STUDIO A 門市推出寵愛限時活動，購買 iPhone 16 系列粉色或白色指定機型，即享單機現折520元，加贈實用保護配件，iPhone 16 全系列、iPad 全系列、Apple Watch S10、Apple Watch SE 搭配保固方案，再送蔡司蒸氣眼罩乙盒（共8入），輕鬆釋放雙眼疲勞，享受滿滿寵愛！

✦限時寵愛 現折520享好禮
購買 iPhone 16/16 Plus 128G/256G 粉色、iPhone 16 Pro Max 256G 白色，單機現折520元，加贈VAP玻璃保貼及鏡頭貼（最高價值2,490元）；加購SA Care 2.0全方位保障計畫，再送VAP磁吸行動電源。
✦睛采獻禮 滿滿呵護
購買 iPhone 16 全系列、iPad 全系列、Apple Watch S10、Apple Watch SE 搭配SA Care 2.0全方位保障計畫，即贈實用保護配件加蔡司蒸氣眼罩（8入）等多重好禮。
✦MacBook 配件超值加購
母親節精選推出MacBook配件好禮組合，內含VAP鍵盤保護膜、VAP螢幕保護貼、TUCANO Melange 簡約時尚電腦包、蔡司蒸氣眼罩（8入），65折限時優惠，加購價2,090元。

此外，德誼數位也於南港 LaLaport 開幕新門市，同時推出新店開幕六大驚喜活動、母親節送禮提案以及 iPad Air 、iPad 11 早鳥預約回饋
 

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