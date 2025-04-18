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本村炸雞開賣「母親節套餐」限時下殺89折！連2天加碼送康乃馨

▲▼「本村炸雞Bonchon」推出「感恩母親節套餐」。（圖／業者提供）

▲本村炸雞推出感恩母親節套餐。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接即將到來的母親節，韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」推出「感恩母親節套餐」，一次就能吃到經典招牌炸雞以及6種道地韓式美食，限時下殺89折，即日起正式開賣，且限定2天還送康乃馨，打造滿滿過節氛圍。

本村炸雞即日起至5月20日限時推出「感恩母親節套餐」，主打招牌經典薄皮酥脆炸雞，內含大份綜合炸雞及中份無骨腿肉，搭配韓式五花肉、辣炒年糕、炸韓式魚板、韓式飯糰、韓式海苔冬粉卷、炸薯條等餐點，還有5杯60元飲品，限時優惠價2068元，較原價可享89折優惠，5月10日、5月11日限定2天凡購買感恩母親節套餐還送精美「康乃馨」1支，送完為止。

▲▼肯德基蜂蜜蒜醬脆雞升級回歸。（圖／記者蕭筠攝）

▲肯德基推出母親節限定桶裝包裝「親子全家餐」。（圖／記者蕭筠攝）

同樣為搶攻母親節商機，肯德基首度推出限定桶裝包裝「親子全家餐」，除了吃得到新品韓式蜂蜜蒜醬脆雞外，還含有經典咔啦脆雞、鱈魚圈圈、香酥脆薯、雙色轉轉QQ球及原味蛋撻，外帶包裝更以可愛親子雙桶造型盛裝，搭配特製的溫馨插畫桶身，打造滿滿過節氛圍，售價579元。

「韓式蜂蜜蒜醬脆雞」今年升級回歸，選用香甜蜂蜜結合鹹香韓式蒜醬，再加入蘋果汁打造滑順甜鹹風味；酥脆咔啦脆雞先淋上特製韓式醬汁後，再撒上金黃蒜酥增添多層次口感，一次就能吃到甜鹹脆的豐富滋味。

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