夢時代「Love mom」檔期來了！全館指定消費滿3000送400、搭配指定支付最高回饋24%　再抽手機、五星級飯店住宿券

▲夢時代購物中心自4/17至5/11推出「Love mom」檔期優惠，歡慶溫馨五月。

圖、文／夢時代購物中心提供

迎接母親節，夢時代購物中心自4/17至5/11推出「Love mom」檔期優惠，前15日於全館指定店櫃消費滿3,000元，即贈400元電子特別券；夢時代會員持icash Pay或icash 2.0於指定店櫃消費滿6,000再贈300元（限量），如以icash Pay綁定華南夢時代聯名卡於指定店櫃累計消費滿3萬元，還贈1,500元館內刷卡金，首4日持icash Pay或icash2.0消費滿12,000元更加送300元（限量），活動最高回饋達24%。5/2至5/11至全館指定櫃位消費滿3,000元則有送300元電子特別券優惠。歡慶佳節，此次更加碼祭出抽獎活動，手機、五星級飯店住宿券等，超多優質大獎等你抽！

母親節將至，夢時代精選各式禮物清單，服飾配件、流行包款、寢具用品、智能家電及質感家俱等，眾多商品折扣，要獻給媽咪們溫馨好禮。包括：YSL情挑誘光水唇膏、BOBBI BROWN維他命全面保養組；黛安芬、蕾黛絲滿2,000元現抵200元，滿6,800元現抵1,500元；COACH、agnès b.、Hunter等品牌人氣包款更只要4,300元起。4/17至4/20持實體華南夢時代聯名卡，消費滿25萬元，還送限量5,000元抵用券及PHILIPS星樂視透視海星氣炸鍋6.2L。

超值商品優惠還不夠！今年夢時代更推出寵愛獻禮抽獎計畫，4/17至5/11止，夢時代會員於全館指定集點店櫃當日消費滿3,000元，即可持發票兌換抽獎券。活動將於5/15開獎，獎項包括：SAMSUNG Galaxy S25+ 256GB手機、高雄日航酒店金波典藏客房平日住宿券、OSIM沙發小天后Plus、OSIM動姿板等。5/1還會加碼抽「2025真愛秀.藍寶石大歌廳門票」，送粉絲追星。

夢時代「Love mom」檔期除推出滿仟送佰優惠外，另有銀行滿額禮及icash Pay加碼贈等，好康數不完。會員限定來店禮則攜手粉萌「卡娜赫拉的小動物」，4/17起依序推出自動直傘、二用抱枕、保冷提袋、不鏽鋼碗二入組，每款限量7,000份；加購禮部分，憑夢時代會員條碼/卡於全館指定店櫃消費滿300元（含）以上同卡號發票，即可分別以現金499元、999元購買可愛又實用的「木蓋摺疊收納箱」及「18吋行李箱」，數量有限，要換要快。

▲來店禮抱枕被。

▲來店禮保冷袋。

▲來店禮雙碗組。

▲加購禮行李箱。

▲加購禮收納箱。