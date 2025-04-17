　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

夢時代「Love mom」檔期來了！全館指定消費滿3000送400、搭配指定支付最高回饋24%　再抽手機、五星級飯店住宿券

▲▼夢時代,母親節,滿額贈,刷卡金,回饋,抽獎,卡娜赫拉的小動物。（圖／業者提供）

▲夢時代購物中心自4/17至5/11推出「Love mom」檔期優惠，歡慶溫馨五月。

圖、文／夢時代購物中心提供

迎接母親節，夢時代購物中心自4/17至5/11推出「Love mom」檔期優惠，前15日於全館指定店櫃消費滿3,000元，即贈400元電子特別券；夢時代會員持icash Pay或icash 2.0於指定店櫃消費滿6,000再贈300元（限量），如以icash Pay綁定華南夢時代聯名卡於指定店櫃累計消費滿3萬元，還贈1,500元館內刷卡金，首4日持icash Pay或icash2.0消費滿12,000元更加送300元（限量），活動最高回饋達24%。5/2至5/11至全館指定櫃位消費滿3,000元則有送300元電子特別券優惠。歡慶佳節，此次更加碼祭出抽獎活動，手機、五星級飯店住宿券等，超多優質大獎等你抽！

▲▼夢時代,母親節,滿額贈,刷卡金,回饋,抽獎,卡娜赫拉的小動物。（圖／業者提供）

母親節將至，夢時代精選各式禮物清單，服飾配件、流行包款、寢具用品、智能家電及質感家俱等，眾多商品折扣，要獻給媽咪們溫馨好禮。包括：YSL情挑誘光水唇膏、BOBBI BROWN維他命全面保養組；黛安芬、蕾黛絲滿2,000元現抵200元，滿6,800元現抵1,500元；COACH、agnès b.、Hunter等品牌人氣包款更只要4,300元起。4/17至4/20持實體華南夢時代聯名卡，消費滿25萬元，還送限量5,000元抵用券及PHILIPS星樂視透視海星氣炸鍋6.2L。

超值商品優惠還不夠！今年夢時代更推出寵愛獻禮抽獎計畫，4/17至5/11止，夢時代會員於全館指定集點店櫃當日消費滿3,000元，即可持發票兌換抽獎券。活動將於5/15開獎，獎項包括：SAMSUNG Galaxy S25+ 256GB手機、高雄日航酒店金波典藏客房平日住宿券、OSIM沙發小天后Plus、OSIM動姿板等。5/1還會加碼抽「2025真愛秀.藍寶石大歌廳門票」，送粉絲追星。

夢時代「Love mom」檔期除推出滿仟送佰優惠外，另有銀行滿額禮及icash Pay加碼贈等，好康數不完。會員限定來店禮則攜手粉萌「卡娜赫拉的小動物」，4/17起依序推出自動直傘、二用抱枕、保冷提袋、不鏽鋼碗二入組，每款限量7,000份；加購禮部分，憑夢時代會員條碼/卡於全館指定店櫃消費滿300元（含）以上同卡號發票，即可分別以現金499元、999元購買可愛又實用的「木蓋摺疊收納箱」及「18吋行李箱」，數量有限，要換要快。

▲▼夢時代,母親節,滿額贈,刷卡金,回饋,抽獎,卡娜赫拉的小動物。（圖／業者提供）

▲來店禮抱枕被。

▲▼夢時代,母親節,滿額贈,刷卡金,回饋,抽獎,卡娜赫拉的小動物。（圖／業者提供）

▲來店禮保冷袋。

▲▼夢時代,母親節,滿額贈,刷卡金,回饋,抽獎,卡娜赫拉的小動物。（圖／業者提供）

▲來店禮雙碗組。

▲▼夢時代,母親節,滿額贈,刷卡金,回饋,抽獎,卡娜赫拉的小動物。（圖／業者提供）

▲加購禮行李箱。

▲▼夢時代,母親節,滿額贈,刷卡金,回饋,抽獎,卡娜赫拉的小動物。（圖／業者提供）

▲加購禮收納箱。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
576 2 7844 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電首次點名　「5大客戶」在美量產
快訊／食品工廠大火！　黑煙狂竄
潑水節狂歡！27歲泰女「下體滑出嬰兒」　棄嬰繼續嗨
美到像明星！　福井「首位女警察本部長」照片驚豔網
廖峻病床照遭轉傳！　兒喊話：沒經過家人同意
魏哲家談台積電千億美元投資　未來三成2奈米以下製程在美生產

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家推「烤玉米」銅板價30元 ！全台2700店開賣　限時組合優惠

肯德基最新「檸檬雲朵蛋撻」明天開賣！吃得到酸甜檸檬餡+棉花糖

夢時代「Love mom」檔期來了！全館指定消費滿3000送400、搭配指定支付最高回饋24%　再抽手機、五星級飯店住宿券

必勝客「2款海味比薩」母親節升級回歸　還有全新珍珠巴斯克蛋糕

21風味館最新2大優惠開跑！買烤雞、炸雞+1元免費升級套餐

全網聲援萬歲牌起「瘋」啦！世代新主張：「不夠瘋狂的事，我可是不堅持的喔！」

可口可樂2025最潮喝法！循環杯新選擇外帶更便利

台灣保健品牌發光！東森攜手喬依展現國際實力　妍美会與萬壽元橫掃三大發明獎

【廣編】奇哥生日歡慶！全台專櫃門市歡樂開趴　一站式育兒選品任你挑

疊10層火烤牛！漢堡王超浮誇「犇牛堡」回來了　捲捲德腸堡也回歸

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

加州5.2地震搖不停！動物園大象　「圍圈護小象」暖心畫面曝

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

#李珠珢 回台灣啦！現身機場跟球迷互動+簽名超寵粉

【反應太爆笑】貪玩柴偷玩「電動搖搖馬」被抓包眼神心虛

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

全家推「烤玉米」銅板價30元 ！全台2700店開賣　限時組合優惠

肯德基最新「檸檬雲朵蛋撻」明天開賣！吃得到酸甜檸檬餡+棉花糖

夢時代「Love mom」檔期來了！全館指定消費滿3000送400、搭配指定支付最高回饋24%　再抽手機、五星級飯店住宿券

必勝客「2款海味比薩」母親節升級回歸　還有全新珍珠巴斯克蛋糕

21風味館最新2大優惠開跑！買烤雞、炸雞+1元免費升級套餐

全網聲援萬歲牌起「瘋」啦！世代新主張：「不夠瘋狂的事，我可是不堅持的喔！」

可口可樂2025最潮喝法！循環杯新選擇外帶更便利

台灣保健品牌發光！東森攜手喬依展現國際實力　妍美会與萬壽元橫掃三大發明獎

【廣編】奇哥生日歡慶！全台專櫃門市歡樂開趴　一站式育兒選品任你挑

疊10層火烤牛！漢堡王超浮誇「犇牛堡」回來了　捲捲德腸堡也回歸

泡麵「2顏色」調味粉超毒！醫揭恐怖真相：脫水蔬菜也別吃

湯普森揮別「勇士告別戰0分」陰霾　「把籃框蓋子打開」如釋重負

「攝護腺癌」無聲無息！醫示警「2現象」：已轉移不自知

婆婆過戶房子！裝潢驚見牆內藏「金喜」　全網羨：好福氣

全家推「烤玉米」銅板價30元 ！全台2700店開賣　限時組合優惠

李珠珢人氣崩跌、掀退粉潮？他曝「接機一幕」粉絲全笑了

國巨防搶親加價購！　芝浦電子每股收購價升至5400日圓

思細極恐！媽媽廚房煮飯竟遭賊入侵偷走皮爽　網驚：遇見怎麼辦

陽明通過高雄港第70號碼頭續租20年　採購新造櫃一批

學童站斑馬線「舉手20多秒」10台車連著過！Cheap嘆冷血：沒人讓

李沐聽媽媽音檔大爆哭　哭完：怎麼會這樣

消費熱門新聞

漢堡王超浮誇「犇牛堡」重磅回歸

21風味館最新+1元升級優惠開跑

延世大學「草莓生乳包」來台

10元喝特大拿鐵！超商買1送1省錢懶人包

7-11茶飲買2送2　超商寄杯優惠來了

麥當勞厚鬆餅堡4／23再回歸

全家限7天「自帶杯省8元」！5款蔬食鮮食一次看

可口可樂2025最潮喝法！循環杯新選擇外帶更便利

達美樂史上最貴「帝王蟹披薩」

連韓籍老公都大讚她的技術好

日本No.1葡萄糖胺500元開搶！比免稅還便宜

全家飯糰新品「鮭魚肚、麻辣鯖魚」登場

三商炸雞推新品「黃金山賊炸雞桶」　限時3周買1送1

必勝客母親節限定2款海味比薩升級回歸

更多熱門

相關新聞

母親節國道交通量估增4%　高公局公布易塞路段時段

母親節國道交通量估增4%　高公局公布易塞路段時段

今(114)年5月11日為母親節，高公局預判國道交通量將比一般假日增加2%到4%，9處國道路段易塞，高公局規劃該周周末將在12處重點路段實施精進式匝道儀控，另5月11日周日下午15時到20時將實施北上高乘載管制。

必勝客母親節限定2款海味比薩升級回歸

必勝客母親節限定2款海味比薩升級回歸

麗晶精品母親節回饋達10%

麗晶精品母親節回饋達10%

全新升級！東森自然美送媽咪最美禮物

全新升級！東森自然美送媽咪最美禮物

南紡母親節檔期超值回饋全面啟動

南紡母親節檔期超值回饋全面啟動

關鍵字：

夢時代購物中心母親節滿額贈刷卡金回饋抽獎卡娜赫拉的小動物

讀者迴響

熱門新聞

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！

創意私房「最變態陳老師」正臉曝！

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」出席曾志偉壽宴

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

關稅加到245％又如何　英媒曝北京3大底牌

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

批賴瘋狂獨裁　朱：所有黨公職今晚北檢見

快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體

韓千萬YTR「趁酒醉性侵」被判刑！

快訊／手術後首度出庭！柯文哲剃光頭現身　快步進入法院內

台積電踩美出口紅線重罰10億美元原因曝光　外媒另點3台廠涉入

更多

最夯影音

更多

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面