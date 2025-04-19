85度C母親節蛋糕預購抽iPhone16　小仁泉祭手撕優惠券

▲寵愛媽咪！85度C母親節蛋糕預購，預計今年可賣出5萬顆母親節蛋糕。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

隨著母親節的臨近，各大品牌業者推出活動搶商機，85度C今年推出6款母親節蛋糕應戰，即日起到5月11日期間APP會員購買母親節主題款蛋糕，結帳時報會員電話還可自動再抽iPhone16、Roborock掃地機器人等；連鎖飲品業者小仁泉從4月21日至5月11日，推出母親節限定優惠券，消費者可享受多項買一送一的優惠。

85度C表示，往年熱銷的夢幻典雅花束蛋糕、今年改版上市。另外「甜蜜花香」、「柚香紅心」兩款主題蛋糕，特別添加膠原蛋白，有助皮膚維持Q彈水潤，讓媽媽一邊慶祝一邊養顏美容。即日起至5月8日門市現場預購母親節主題款蛋糕可享85折優惠，全台母親節主題蛋糕預估量約5萬模，預估銷售額為3000萬。

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▲小仁泉豆漿祭出手撕優惠券活動，搶母親節商機。（圖／業者提供）



連鎖飲品業者小仁泉豆漿推出優惠活動，自4月21日至5月11日，推出母親節限定優惠券，消費者可享受多項買一送一的優惠，包括養身木耳飲品買一送一，眾多飲品第二罐只需加10元，還有招牌點心第二碗+1元的優惠。

除了優惠活動，小仁泉豆漿也積極參與公益，長期舉辦捐血公益活動，並在店內設置愛心捐款箱，鼓勵顧客在購買飲品的同時，為公益出一份心力。

▲小仁泉豆漿長期協助公益，舉辦捐血活動。（圖／業者提供）



同樣為公益出力的還有台中長榮桂冠酒店，舉辦第12屆「愛的蛋糕買1捐1活動」，即日起至5月7日前，消費者預購任一顆母親節蛋糕，長榮就捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們。

長榮指出，過去11年共送出1349顆蛋糕給弱勢家庭媽媽，台中長榮希望透過這樣的活動讓母親節不只是感恩自己的媽媽，更可以藉此鼓勵另一位陌生卻偉大的媽媽，有消費者連續10年每年購買五顆，請飯店方協助幫忙捐贈，活動限量100顆，今年母親節蛋糕共計四款，售價800元起，4月30日前預購享85折優惠。

▲台中長榮桂冠酒店連續第12年舉辦母親節蛋糕買1捐1活動。（圖／業者提供）

▲台中長榮桂冠酒店今年母親節蛋糕共計四款，售價800元起，4月30日前預購享85折優惠。（圖／業者提供）