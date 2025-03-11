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驚艷視覺盛宴！阿里山森林小火車花季活動精彩紛呈

▲▼ 櫻與音的對話—2025阿里山花季暨森旅季盛大開鑼 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

▲櫻與音的對話—2025阿里山花季暨森旅季盛大開鑼 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

林業及自然保育署嘉義分署與阿里山林業鐵路及文化資管理處10日在阿里山國家森林遊樂區共同啟動今年度花季「櫻與音的對話」，同時展開2025阿里山四季生活提案「森旅季」系列活動；上百名遊客從阿里山車站出發，搭乘森林小火車開啟森林流動藝旅，火車穿梭於春日美景中，彷彿一幅流動的山林畫卷徐徐展開，途中在對高岳車站觀賞馬戲快閃表演，新穎風格融合特技及馬戲元素，開啟一場感官盛宴，最後抵達沼平公園舉行盛大的花季開鑼儀式，正式揭開今年花季盛事。

▲▼ 櫻與音的對話—2025阿里山花季暨森旅季盛大開鑼 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

嘉義分署為打造阿里山花季多元感官的嶄新體驗，今年特別邀請國際知名表演團體「Eye Catching Circus 創造焦點」獻藝。這支於2024年榮獲Taiwan Top演藝團隊殊榮的傑出團隊，以創新的當代馬戲藝術風格，在充滿森林氛圍的遊樂區展開一場視覺盛宴。表演中，燦爛光影如詩如畫般灑落林間，表演者們的身軀宛如森林精靈般與自然環境完美融合，流暢而精準的動作編織出一幅幅迷幻超現實的場景。這場藝術與自然的完美對話成為本次花季活動最耀眼的亮點，讓在場觀眾驚嘆連連，留下難以忘懷的美好回憶。

▲▼ 櫻與音的對話—2025阿里山花季暨森旅季盛大開鑼 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

嘉義分署表示，阿里山國家森林遊樂區內擁有山櫻花、霧社櫻、唐實櫻、琉球緋寒櫻、阿龜櫻、染井吉野櫻等多達31種櫻花品種，目前山櫻花、琉球緋寒櫻、霧社櫻與阿龜櫻盛開，為山林增添繽紛色彩。眾所矚目的櫻王-染井吉野櫻預估於3月中旬後盛開，屆時經典賞花地點如派出所後方的吉野櫻也將進入最佳賞花時機；除了豐富的櫻花品種外，民眾在園區內陸續可欣賞到白木蘭、紫玉蘭、臺灣一葉蘭、多花紫藤及玉山杜鵑等多樣花卉，這些美麗花朵將接力開花至4月底，欲前往阿里山賞花的遊客，可把握3至4月這段時間，上山體驗阿里山繽紛多彩的春日盛景。

▲▼ 櫻與音的對話—2025阿里山花季暨森旅季盛大開鑼 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

嘉義分署分署長張岱表示，近年來友善生態與親近山林的旅行型態蔚為風潮，阿里山四季生活提案今年以森林行旅為設計靈感，融合自然美景和山林美學，規劃有質感的阿里山「森旅季」系列活動，今天由「春，櫻與音的對話」以小火車在森林裡展開流動藝術之旅揭開序幕；「夏，星空電影院」將帶領民眾體驗在巨木環繞的森林環境下觀賞電影；「秋，小森秘境探遊」則將揭開高海拔人文地景秘境，領略歷史建築的風華；「冬，森療逐光旅行」則由職人領路，在楓紅之間逐光攝影，收藏阿里山瞬間詩意。四款療癒身心的森林旅行，創造小森時光裡的新體驗與獨特魅力，有興趣的民眾歡迎持續關注「阿里山國家森林遊樂區」Facebook粉絲專頁、IG「阿里山四季提案」及下載「森遊阿里山APP」，提早規劃一整年阿里山的森林旅行。

 
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