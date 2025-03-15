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金剛經與咖啡的邂逅　勞工局職場大小事講座品味新生活

▲台南市勞工局在麻豆曾文市政願景園區，辦理職場大小事分享創造共好系列講座，邀請南方講堂王美霞老師，以「在生活中閱讀金剛經」為題開講第二堂課題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局在麻豆曾文市政願景園區，辦理職場大小事分享創造共好系列講座，邀請南方講堂王美霞老師，以「在生活中閱讀金剛經」為題開講第二堂課題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為營造台南市良好學習風氣，加強勞工教育，勞工局在麻豆曾文市政願景園區辦理職場大小事分享創造共好系列講座，邀請南方講堂王美霞老師，以「在生活中閱讀金剛經」為題，開講第二堂課題，分享如何將艱澀難懂的經文，透過日常生活體驗去習得領悟。

▲台南市勞工局在麻豆曾文市政願景園區，辦理職場大小事分享創造共好系列講座，邀請南方講堂王美霞老師，以「在生活中閱讀金剛經」為題開講第二堂課題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長表示，勞工局為完成市長設置曾文市政願景園區平衡區域發展使命，也在曾文園區致毅樓規劃勞工學苑曾文教室陸續開辦各類課程，其中可謂麻豆文藝復興之最就是邀請台南知名作家王美霞老師來主講《在生活中閱讀金剛經》系列講座，將職場大小事講座延伸到麻豆，讓溪北地區的人文風氣越發精彩。

▲台南市勞工局在麻豆曾文市政願景園區，辦理職場大小事分享創造共好系列講座，邀請南方講堂王美霞老師，以「在生活中閱讀金剛經」為題開講第二堂課題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王美霞老師主持的《在生活中閱讀金剛經》系列講座規劃每月一講，自2月22日第1堂開講即座無虛席，學員殷切期盼到15日第2講，王美霞老師除了在課堂之前先貼心的為學員快速複習之前上過的大綱要外，每1堂都有獨立的主題，今日以「善護念」為主題，持續從生活日常觀察體悟來說明經文章節重點，包括「眾生的形式」、「四生」、「有無形色」、「有無意識」、「不住色佈施」、「不住於相」、「六度」、「福德/功德」、「虛空」等，更以經典日劇「東京愛情故事」說明「四相」甚為精彩！

▲台南市勞工局在麻豆曾文市政願景園區，辦理職場大小事分享創造共好系列講座，邀請南方講堂王美霞老師，以「在生活中閱讀金剛經」為題開講第二堂課題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此次講座另一精彩之處即美霞老師邀來了李宗立博士至現場分享他的科學研究成果，李宗立博士多年來專注於分子水技術研究，運用科學方法提升水的純淨度。15日他也特別帶來分子水沖泡出細膩風味極品咖啡與茶品，與現場參與課程的市民朋友分享，讓大家感受生活的美好。王美霞老師提到李博士希望讓每一位有緣人都能享受生活。也是善護念的理念。

▲台南市勞工局在麻豆曾文市政願景園區，辦理職場大小事分享創造共好系列講座，邀請南方講堂王美霞老師，以「在生活中閱讀金剛經」為題開講第二堂課題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局王王鑫基也表示，勞工局勞工學苑曾文教室每個月都會規劃不同課程，主題多元豐富。自3月22日起上午9時至12時勞工局也邀請到蔡玉娟老師開辦5堂的「生活花藝課程」、3月22日起每下午1時30分至4時30分由台江媽劉惠蓉老師講授共6堂「以生活俗諺與閱讀閱美」課程以及在4月5日上午9時至12時也有「幸福體驗烘焙-手工餅乾製作」課程以及同時段舉辦一場大型「安全健康讚職安知識GO」親子闖關活動，歡迎市民朋友闔家攜手報名參加，相關報名資訊可逕洽勞工局南門勞工育樂中心服務台連絡電話:06-2150174，相關資訊與連結也可逕上勞工局網站下載報名！

▲台南市勞工局在麻豆曾文市政願景園區，辦理職場大小事分享創造共好系列講座，邀請南方講堂王美霞老師，以「在生活中閱讀金剛經」為題開講第二堂課題。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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