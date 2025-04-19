LIVE／二階連署衝刺　罷團上凱道「拒絕統戰，守護台灣」大遊行

記者杜冠霖／台北報導

反共網紅八炯等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會，今（19日）下午將在凱達格蘭大道舉行，包括議員苗博雅、曹興誠、波特王、呱吉、楊淑雅、綠委沈伯洋、郭昱晴、王義川、王定宇、黃捷等人都將到場，現場也安排全台各地罷團連署書擺攤，在罷免藍委第二階段連署尾聲最後衝刺。《ETtoday新聞雲》也將全程直播。

▲罷團連署熱絡。（圖／記者楊漢聲翻攝）



藍營發動罷免綠委一階加補件，死亡連署累積高達1923份，不合格份數近2萬，相關連署工作涉不實連署、偽造文書，國民黨台南、台北、新北、高雄黨部接連遭到搜索，多位青年軍、黨工遭到約談。

在藍營罷免綠委團隊第一階段陷入司法戰時，民團罷免藍委二階連署仍如火如荼進行中，在連署期過半後，包含羅智強、王鴻薇、李彥秀、葉元之、黃建賓、涂權吉等藍委連署份數相繼達標法定門檻，個別罷團也宣布繼續收件要達到安全門檻。

而多個罷團將在五月初繳交第二階段連署，連署衝刺最後關頭，反共網紅八炯等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會，今（19日）下午將在凱達格蘭大道舉行，包括議員苗博雅、曹興誠、波特王、呱吉、楊淑雅、綠委沈伯洋、郭昱晴、王義川、王定宇、黃捷等人都將到場，現場也安排全台各地罷團連署書擺攤。