直擊／罷團上凱道開場湧上千民眾　喊大罷免「把不適任立委踢出去」

▲419反統戰大遊行，民眾上凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

反共網紅八炯等人號召的「拒絕統戰，守護台灣」大會，今（19日）下午將在凱達格蘭大道舉行，儘管天氣炎熱，活動之初，以湧入數千位民眾，手持大罷免旗幟、中華民國國旗到場，場面相當熱絡，罷免王鴻薇發言人阿美表示，很多人說罷免是撕裂台灣，錯，看到國民黨員來簽連署書、說對國民黨多失望的時候，去理髮廳遇到中配說站在同一陣線，支持台灣民主自由，今天現場那麼多人站在一起，現在才是台灣人最團結的時候、是藍綠最團結的時候。

▲反統戰大遊行，罷免團體阿美發言。（圖／記者林敬旻攝）



今日天氣相當炎熱，活動剛開始，初估已聚集千人以上，活動開始後，仍有許多民眾自捷運站湧出、塞得水洩不通，除傳統綠營支持者外，不少自主到場的年輕支持者、攜家帶眷，場面相當熱絡，且許多民眾也拿著中華民國國旗，與傳統民進黨造勢場合截然不同，除宣講外，幾乎全台灣罷免藍委團隊都到場，積極連署收件，要為第二階段做最後衝刺。包括議員苗博雅、曹興誠、波特王、呱吉、楊淑雅、綠委沈伯洋、郭昱晴、王義川、王定宇、黃捷等人都將到場，現場也安排全台各地罷團連署書擺攤。

八炯致詞時表示，國民黨抄名冊、死亡連署高到離譜，現在怪司法追殺，按照國民黨說，司法單位、中選會都被民進黨控制了，那國民黨搞罷免有用嗎？應該要學袁世凱去當兵政變才有用，不然抗綠保台是口嗨嗎？今天到場的中華民國派才是正藍軍，426上街的是紅統的假藍軍。

國民黨籍、前國票綜合證券公司董事長洪三雄上台致詞時也指出，邪不勝正，國民黨霸佔立法院，每年花費國人千萬，卻不愛中華民國、愛中華人民共和國，要把他們踢出立法院。

罷免王鴻薇發言人阿美表示，這群立委去跟中國政協主席王滬寧見面後，回來推動各種惡法，人民焦慮上街頭，他們卻忽視民意、變本加厲，更惡意刪除中央政府總預算，利用資訊落差操縱輿論，「我們只是想要一個正常的立法院，為什麼這麼困難？」

阿美指出，罷團有些人是全職媽媽、有些人留職停薪為投入罷免，有人被肉搜、被公開個資，沒有辦法回家，罷團每周開會討論遇到的挑戰，志工每天上街頭忍受謾罵、暴力，手機不停地滑、文章不停的轉發，都擔心沒有盡最大努力保護國家。

阿美強調，很多人說罷免是撕裂台灣，錯，看到國民黨員來簽連署書、說對國民黨多失望的時候，去理髮廳遇到中配說站在同一陣線，支持台灣民主自由，今天現場那麼多人站在一起，現在是台灣人最團結的時候、是藍綠最團結的時候，請不同意見走出網路世界，聽聽外面的民意。



