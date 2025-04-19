黃呂錦茹無保請回　凌濤批裁定書沒證據：檢調惡整在野惡劣至極

▲國民黨桃園市議員凌濤。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／台北報導

檢調近日偵辦罷免案偽造連署，國民黨多個地方黨部遭到搜索，北市黨部主委黃呂錦茹等人遭檢方約談，今（19日）清晨黃呂錦茹當庭釋放、無保請回。對此，國民黨桃園市議員凌濤根據黃呂錦茹無保請回的裁定書說明，顯示檢方根本沒證據，痛批檢調「惡整在野，惡劣至極！」，並提及「指稱偽造文書」的大搜索，說穿根本就是證據不足、揣摩上意的政治清算。

凌濤說明，黃呂錦茹平時待他如家人，提攜後輩，見到她的那一刻，情緒激動，緊緊抱著她心念平安。審判中，兩位黨工同仁初文卿、姚富文受到民主黑牢囚禁，全台的大規模搜捕未停歇。他們的戰鬥也絕不能停止，直到真正迎來民主司法的黎明。

凌濤說，一直聽聞庭期院檢掀起極大爭論，由目前披露的裁定書找到答案，「羈押卷內並無任何供述證據或客觀證據可資認定黃呂錦茹有經手提議人名冊的事實」，代表檢調根本沒有客觀證據，僅憑推論臆測，就搜索、聲押，折騰兩天，惡整在野，惡劣至極。

凌濤氣憤說，事實證明，「指稱偽造文書」的大搜索，說穿根本就是證據不足、揣摩上意的政治清算！他們要站出來，唾棄獨裁鷹犬對人民的迫害，「司法要正義，戰鬥要繼續」，4/26，凱道見。