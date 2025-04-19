黃呂錦茹無保請回、黨部2人遭羈押　蔣萬安不捨：一定聲援

▲台北市長蔣萬安出席松山慈惠堂起駕儀式。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因「死亡連署」案遭檢方聲押禁見，今日（19日）清晨5時許獲北院裁定無保請回。對此，台北市長蔣萬安說，黃呂錦茹主委以及黨部的同仁被約談、偵訊，而且長時間的詢問之下身心俱疲，大家都相當的不捨，也一定聲援黃呂主委。

國民黨青年軍「罷吳四騎士」發起吳思瑤、吳沛憶罷免案，日前遭告發各有86份、108份連署書是由往生者簽名，涉及偽造文書、非法利用個資等案，後續4人經約談後交保。

但專案小組比對發現，部分遭偽造的連署書中有明顯同筆跡抄錄的情形，懷疑國民黨市黨部人員涉案，因此在17日兵分6路針對黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川的住居所及其他相關場所進行搜索。

北檢18日向法院聲請羈押黃呂錦茹等4人，不過，北院19日清晨裁定，姚富文、初文卿收押禁見，曾繁川、黃呂錦茹則是無保請回。

北院說明，卷內沒有任何供述證據或客觀證據可以認定黃呂錦茹有經手提議人名冊的事實，無法僅因她身為國民黨台北市黨部的最高層，就推論她有同意或指示偽造提議人名冊，由於犯罪嫌疑不足，裁定駁回檢方聲押的訴求，並當庭釋放黃呂錦茹。