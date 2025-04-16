新北女販毒遭逮　剛出獄老公供貨！躲摩鐵分裝毒品也栽了

記者陳以昇／新北報導

新北市永和警分局日前逮捕女子販毒案，經追查鎖定女子35歲洪姓丈夫。經連日埋伏，在桃園某汽車旅館內將洪男及另一名38歲的王姓女子逮捕，並查扣第二級毒品依托咪酯、安非他命等共計逾160公克，以及煙彈、煙油、分裝器具和現金14萬餘元。警方調查發現，洪男才剛勒戒結束竟再度販毒，王女則疑似協助其分裝及藏匿毒品，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。

▲永和警荷槍實彈衝進摩鐵逮人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，永和警方日前偵破一起毒品依托咪酯毒品案，逮捕涉嫌販賣「喪屍煙彈」的36歲巫姓女子，並查獲大量毒品原料。專案小組擴大追查毒品來源及流向，鎖定巫女的35歲洪姓丈夫。警方調查發現，洪男熟悉毒品煙彈的製造與分裝，且持有不少毒品原料及器具。儘管巫女落網後聲稱毒品是入獄的丈夫留下，但警方持續追蹤，發現剛從勒戒所出來的洪男重操舊業。

由於洪嫌生性狡猾，居無定所，偵辦人員連日埋伏蒐證，掌握其藏匿於桃園某汽車旅館的情資後，14日展開突襲行動，在汽車旅館內成功將洪男及同行的38歲王姓女子逮捕到案。警方於現場查獲第二級毒品依托咪酯原料50.6公克、安非他命115.8公克、煙彈成品42.9公克（7顆）、煙油成品29.3公克（1罐）、分裝器具一批以及現金新臺幣14萬多元。訊後依違反《毒品危害防制條例》將兩人移送新北地檢署偵辦。

▼永和起獲大批毒品及現金 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）