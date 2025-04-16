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社會 社會焦點 保障人權

人妻「與他十指交扣52秒」辯演練進場　結局要賠10萬元

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）與同事阿強（化名）發生婚外情，還在外公然牽手、依偎、親吻，憤而決定對兩人提告求償60萬元。雖然小花和阿強辯稱兩人當天只是在演練他人婚禮進場的相關事宜，但高雄地院法官認為他們「十指交扣52秒」，不像是在演練，最終判小花應賠償丈夫10萬元較為適當。

情侶,夫妻,配偶,牽手,散步,約會,外遇（示意圖／CFP）

▲小花與阿強十指交扣長達52秒，被法官認為不是單純在演練進場動作。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿強明知小花是有配偶之人，仍與小花在外公然牽手、依偎、親吻，顯然侵害到他的配偶權，因而決定對兩人提告求償總計60萬元。

小花和阿強則辯稱，兩人只是同事、朋友關係，當時是在討論及演練他人婚禮的進場相關事宜，沒有牽手、依偎；親吻的部分也是人夫的臆測，那時候小花只是在幫阿強整理衣領。

不過，高雄地院法官當庭檢視錄影畫面，發現小花和阿強確實有做出頭靠頭、十指交扣並交談52秒、臉部靠近狀似親吻一下等行為，兩人的互動顯然已經超出演練所需，況且當時他們是一起坐在長椅上，並非走路進場的姿勢，實在難以認同兩人當時是在演練進場動作。

「整理衣領」的部分，法官表示，小花當時手的位置大約是在阿強頭部一半高度的地方，已經超過衣領高度，顯然也不是在幫忙整理衣領，但現有證據尚不足以證明阿強是在明知小花已婚的狀態下，同意展開交往，最終僅判小花應賠償丈夫10萬元較為適當，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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