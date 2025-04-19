高雄「雙罷劫」總部遭搜索　2領銜人1交保1請回

▲高雄雙罷劫負責人徐尚賢（橘衣者）遭上銬逮補，移送地檢署。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者吳奕靖、賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄罷免黃捷行動領銜人、85歲的黃晃枝，以及罷免許智傑行動領銜人朱磊，18日因涉嫌偽造文書、選罷法等罪嫌，被雄檢帶走調查，檢察官複訊後，朱磊以15萬元交保，黃晃枝則無保請回，不過，黃晃枝昨（18）晚剛步出雄檢，就在門口暈倒，經過急救後被送往醫院觀察，所幸並無大礙。同時被帶走的「高雄雙罷劫」行動負責人徐尚賢，檢方今天才會複訊。

▲黃晃枝走出雄檢時在門口暈倒。（圖／民眾提供）

高雄市鳳山區中山西路的罷免許智傑、黃捷聯合總部18日上午9時30分左右遭調查局搜索，出動約10名調查官，連署攤位也遭到搜索，搜索行動約2小時結束，昨日中午罷免黃捷的領銜人黃晃枝（85歲）和罷免許智傑的領銜人石磊也被帶回市調處調查。

據了解，調查官帶走朱磊後，又前往其住家進一步搜索，另外還有一名家住苓雅的罷免黃捷的領銜人黃晃枝也被帶走，而兩人後來都被帶回市調處的鳳山辦公室進行調查。

▲罷雙劫總幹事朱磊以10萬元交保。（圖／記者賴文萱攝）

兩人被帶回調查局後，雄檢昨天下午還聲請搜索票，搜索「高雄雙罷劫」行動負責人徐尚賢的住處，並且開出拘票，將守候在調查處外的徐尚賢本人拘提到案。

經過調查後，3人18日晚間被移送高雄地檢署複訊，並都被列為被告身分，檢察官複訊後，諭知黃無保請回，朱磊以15萬元交保。

沒想到，黃晃枝才剛走出雄檢，就在門口暈厥倒地，嚇壞了在場的眾人。經過救護人員急救後，黃晃枝恢復意識，不過因為年事已高，還是被送往醫院觀察。而在過程當中，黃晃枝也哭喊著「我好冤枉」。

至於徐尚賢涉案部分，今（19）日才會開庭複訊。