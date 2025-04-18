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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「大罷免若贏院長柯建銘！」　國民黨做Q版貼紙嗆：獨裁民進黨

▲▼ 國民黨製作貼紙抗議獨裁民進黨 。（圖／記者崔至雲攝）

▲國民黨製作貼紙抗議獨裁民進黨 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

為了聲援遭搜索約談的台北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨連2天在台北地檢署外集會抗議。支持者手持「綠色恐怖政治辦案」、「我是台灣人我反綠」等手排抗議。宣講過程中，國民黨發言人楊智伃曝光，國民黨面對這次罷免案製作了多個貼紙，邀請支持者一起貼在身上，抗議獨裁民進黨政府。

國民黨今晚8時再度號召民眾至位於北院附近的愛國西路與博愛路路口，抗議賴清德獨裁。國民黨立委賴士葆、李彥秀、許宇甄、王鴻薇等立委，以及台北市議員李明賢等人陸續到場宣講，現場民眾高喊「戰獨裁站出來、反抗民主黑牢」，聲援召開羈押庭的黃呂錦茹等人，也高舉高舉「我是台灣人，我反綠」、「司法不公，司法已死」等標語抗議。

楊智伃也宣講過程中曝光黨中央近日做的幾張貼紙，其中一張貼紙上面寫著「勒令 不同意罷免大罷免退散、大罷免若贏，院長柯建銘」，也有貼紙寫著「勒令 大罷免退散 貪污腐敗民進黨」，另也有一張貼紙上疑似是Q版民進黨總召柯建銘，並寫著「禁止吸菸 禁止惡霸」。

楊智伃表示，這次國民黨青年軍在空戰、網路上做了非常多的努力，非常多創意，歡迎民眾一起貼上貼紙，透過貼紙把不敢講的話講出來，用貼紙表達大家的心聲，用貼紙表達自己堅定的信念，用貼紙讓大家一起來參與這場公民運動。

▲▼ 國民黨製作貼紙抗議獨裁民進黨 。（圖／記者崔至雲攝）
 

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大罷免院長柯建銘國民黨貼紙獨裁民進黨

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