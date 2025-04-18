洛杉磯將辦「精子競速賽」　背後藏重要警訊

▲美國洛杉磯近日將舉辦「精子競速賽」。（圖／翻攝自Sperm Racing YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

美國洛杉磯近日將舉辦一場前所未聞的賽事。一群年輕企業家宣布舉辦「精子競速賽」，聽起來或許有些幽默甚至荒唐，但活動的主要目的是希望喚起大眾對「男性生育健康」的關注。

綜合外媒報導，「精子競速賽」預計4月25日在好萊塢守護神劇院（Hollywood Palladium）舉辦，主辦單位為新創公司「精子競賽」（Sperm Racing）。根據官網上的「宣言」指出，這項活動的靈感來自全球男性生育率下降，「男性生育率能力正在下降，且下降數字驚人，這樣的現象悄然發生且持續蔓延，卻鮮少被討論。」

報導指出，南加州大學（USC）與加州大學洛杉磯分校（UCLA）的2組代表，將各自提供精子樣本，比賽將透過高解析度攝影機向全球觀眾直播，第一個越過「終點線」的精子將成為獲勝者。

至於要如何讓精子比賽呢？活動創辦人解釋，這會是一場高科技的賽事。首先，會建立一個模擬女性生殖系統的微型賽道（microscopic racetrack），設置包括化學信號、流體動力學及同步起跑機制。在這場競速中，兩條長度僅0.005公分的精子，將在20公分的賽道上展開競速。

雖然這場比賽聽起來趣味性十足，但主辦單位強調背後其實有重大意義，就是讓「男性生育能力」成為人們真正想討論的事情。主辦單位也說，「健康是一場競賽，每個人都值得在起跑線上擁有機會。」主辦單位也強調，「精子的活力，其實是男性健康的重要指標。」隨著全球精子數量逐年下降，他們也希望能透過這個活動，讓大家正視男性生育問題。



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