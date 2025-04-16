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腸病毒拉警報！彰縣4重症責任醫院就位　衛生局：有症狀快就醫

▲預防腸病毒演出行動劇要勤洗手。（圖／彰化縣政府提供）

▲預防腸病毒要勤洗手。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局今日（16日）於花壇鄉立幼兒園舉行「校園腸病毒聚集事件演習暨防治宣導」活動，透過情境模擬提升校園防疫意識，並提醒家長，若幼兒出現嗜睡、肌抽躍、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應立即送至彰基兒童醫院、部彰、彰化秀傳、彰濱秀傳等4家腸病毒責任醫院，以爭取治療時間。

▲預防腸病毒演出行動劇要勤洗手。（圖／彰化縣政府提供）

▲預防腸病毒行動劇，由具有醫師執照的鄉長顧勝敏客串演出。（圖／彰化縣政府提供）

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衛生局表示，腸病毒傳染力極強，目前腸病毒輕症疫情持續上升中，開始進入腸病毒流行期，依據疾病管制署資料顯示，今(114)年截至目前全國累計4例腸病毒感染併發重症確定病例(含3例死亡)，分別感染伊科病毒11型3例及克沙奇B5型1例，其中2例為出生未滿1個月新生兒。

▲預防腸病毒演出行動劇要勤洗手。（圖／彰化縣政府提供）

▲預防腸病毒務必執行「溼、搓、沖、捧、擦」五步驟。（圖／彰化縣政府提供）

此次演習針對腸病毒流行期間的校園應變措施進行全方位模擬，包括健康監測、群聚事件通報、停課標準及環境消毒等關鍵環節，藉此強化各單位的橫向協調能力，現場由具有醫師資格的鄉長顧勝敏親自參與行動劇，扮演兒科醫師為學童看診。

縣長王惠美表示，彰化縣近年透過積極防治，達成腸病毒零重症的目標，但隨著流行期到來，已超前部署，自年初起陸續進入344家幼兒園進行洗手查核及衛教輔導，並安排小兒科醫師至59家托嬰中心提供專業諮詢，預計6月底前完成全縣247所國小及附幼的演習，落實「早期介入、預防重症」的防疫策略。

▲預防腸病毒演出行動劇要勤洗手。（圖／彰化縣政府提供）

▲預防腸病毒務必做好環境清潔消毒。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美也呼籲民眾注重日常預防，家長返家接觸幼兒前，務必執行「溼、搓、沖、捧、擦」五步驟；定期清潔孩童常接觸的桌椅、門把等物品；同時避免群聚感染，降低傳播風險。

衛生局提醒家長，家中幼兒一旦出現肢體無力麻痺，或有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，務必立即轉送縣內四家腸病毒重症責任醫院，把握黃金治療時間，確保幼童健康安全，提醒家長不可掉以輕心。

▲預防腸病毒演出行動劇要勤洗手。（圖／彰化縣政府提供）

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