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小包裹免稅喊卡！　Temu與SHEIN刪廣告並「提高售價」

▲Temu和SHEIN。（圖／記者陳冠宇攝）

▲Temu和SHEIN。（圖／記者陳冠宇攝）

文／中央社

美國總統川普日前簽署行政命令，終止自中國輸入小型包裹的免稅規定，這項規定直接衝擊中國電商Temu和SHEIN。據報導，這兩家企業已大幅刪減在美國的廣告支出，並且提升售價，以此應對上升的成本。

據路透社，新的行政命令將於5月2日起生效，屆時從中國和香港輸出，價值低於800美元（約新台幣2萬6000元）的小型商品將不再免關稅。

報導指出，Temu和SHEIN一直向美國的消費者提供低價的中國製造商品，並且大肆在數位平台上投放廣告，瞄準更年輕、更節儉的消費者。然而，面對成本上升的壓力，這兩家企業正在大幅削減數位廣告支出，此舉同時也對於數位平台的收入帶來影響。

報導引述市場分析機構SensorTower的推估，今年3月31日至4月13日的兩週內，Temu在Facebook、Instagram、TikTok、Snap、X 和YouTube等各式數位平台上，對美國使用者投放廣告的支出，較統計前30天的平均，下降了31%。同樣的統計區間，SHEIN則下跌了約19%。

除了削減廣告支出外，也將提升價格應對。

報導也提到，兩家企業在本週以幾乎相同的信件通知客戶，將從4月25日起提高價格，並鼓勵消費者盡快以「現在的價格」購買。

根據這兩家企業寄發給客戶的通知指出，因為近期全球貿易規則和關稅的變化，造成營運費用上升，「為了在不影響品質的情況下繼續提供你喜愛的產品，將自2025年4月25日起進行價格調整」。

報導稱，SHEIN和Temu銷售的商品琳瑯滿目，得以在美國發展迅速並保持低價的部分原因是「最低限度」豁免政策，售價低於800美元的商品可以免稅入境。這份新的行政命令使這樣的商業模式面臨壓力。

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