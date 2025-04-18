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盲眼龍婆又命中　預言2025「全球經濟災難」：人類沒落開端

盲眼龍婆再顯神蹟？巴巴萬加預言今年「經濟災難席捲全球」：人類沒落的開端

▲龍婆生前曾示警2025年將爆發「席捲全球的經濟災難」，並稱此為「人類沒落的開端」。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

已故保加利亞靈媒、神祕學家「盲眼龍婆」巴巴萬加（Baba Vanga）雖然早在1996年就過世，但因為她留下的預言精準命中了黛安娜王妃之死、911事件、歐巴馬當選、伊斯蘭國崛起和英國脫歐等，成為一位備受尊敬的預言家，據傳連蘇聯第4代領導人布里茲涅夫都曾親自登門拜訪。如今，她關於2025年「全球經濟災難」的預言再度引發關注，尤其此時恰逢美國總統川普掀起新一輪關稅戰，引發全球金融市場劇烈震盪之際。

龍婆生前曾示警2025年將爆發「席捲全球的經濟災難」，並稱此為「人類沒落的開端」，而當前情勢似乎正朝著這個方向發展。4月9日起，川普政府對多國進口商品祭出10%至50%不等的關稅，更於4月10日宣布對中國商品徵收145%的懲罰性關稅。此舉導致全球股市劇烈波動，《紐約郵報》指出，這與巴巴萬加預言的經濟危機預言高度吻合。

川普在Truth Social平台強硬表態：「沒有任何國家能逃脫貿易平衡與非關稅壁壘的責任，特別是長期惡劣對待美國的中國！」儘管這位狂人總統聲稱此舉為保護本土產業，經濟學家已警告可能引發全球性衰退。

巴巴萬加對2025年的預言不僅限於經濟層面，更包含毀滅性自然災害。今年3月，緬甸爆發規模7.7強震，造成約2000人喪生，被外界視為部分預言得到應驗。儘管質疑者仍存在，但隨著極端氣候事件頻發與國際貿易衝突加劇，她的預言仍持續引發關注。

報導補充，巴巴萬加在12歲時因為一場大風暴而神秘失明，當時奄奄一息的她被發現時，眼睛已經被泥土覆蓋並封起，從此她就開始能在夢裡預見未來的幻象。她的預知夢預言最遠到西元5000年左右，但有些精準無比，有些則完全失誤，而失誤的部分還會被家屬出面否認稱是外人杜撰，因此有關她的爭議也不少。

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