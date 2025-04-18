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中國對美國進口削減9成！　美農民嘆：求川普與中國達成協議

▲中國石油進口商轉向加拿大。（圖為中國石油天然氣集團有限公司／CFP）

▲中國石油進口商轉向加拿大。（圖為中國石油天然氣集團有限公司／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中美貿易緊張局勢不斷升級。貨物追蹤和分析公司Vortexa Ltd.的數據指出，中國煉油企業對美國石油的採購量大幅削減了90%，轉而以空前規模從加拿大進口原油，今年3月，從溫哥華港運往中國的原油進口量，飆升至前所未有的730萬桶。

據《環球時報》報導，相關報告稱，加拿大西部的跨山管道擴建計畫（TMX）去年投入商業運作，為中國和其他東亞石油進口國，獲取艾伯塔省油砂區的豐富原油儲備，拓展了通路。

▲▼中國石油商轉向加拿大。（圖／翻攝自觀察者網）

▲中國石油商大幅減少從美國進口。（圖／翻攝自觀察者網）

Vortexa Ltd.的數據顯示，中國從美國進口的石油量，已從去年6月的高峰2900萬桶，下降至每月300萬桶。自去年5月，加拿大跨山管線擴建工程投產後，中國對加拿大原油的需求開始成長，而隨著川普政府宣布對全球徵收關稅，需求量進一步提升。

加中能源與環境論壇總裁姜聞然表示，「因為貿易戰，中國不太可能繼續進口更多美國石油。」

此外，一名業界人士表示，2024年，美國對華牛肉出口額達16億美元，但因中美貿易緊張與關稅，相關貿易已陷入停滯，同時，澳洲的穀飼牛肉在中國需求激增，2月和3月對華出口量較去年同期成長近40%，美國牛肉因關稅問題失去中國市場，而澳洲可能因全球貿易格局變化而受益。

▲▼大陸超市裡的牛肉。（圖／CFP）

▲澳洲的穀飼牛肉在中國市場需求激增。（圖／CFP）

巴西當地貿易協會的數據也指出，2025年第一季，巴西對中國的牛肉銷售與去年同期相比增長了三分之一，3月中國進口的家禽同比增長19%。巴西米納斯港口集團國際總監羅德里戈‧阿爾維姆表示，「中國正在迅速採取行動，不僅確保大豆的供應，而且確保其他商品的供應，這將導致對美國穀物的需求減少。」

與一年前相比，1月美國對中國的農產品出口量下降了54%，以往美國高粱出口的90%和大約一半的大豆出口，由中國購買。美國大豆協會主席拉格蘭在一封公開信中，懇求川普與中國達成協議，「達成協議是當務之急，現在的農業經濟，比他第一個任期時要弱得多，第一次貿易戰後，我們失去了近10%的中國市場份額，我們再也沒有奪回。」

一名美國農業人士感嘆，今年大豆、小麥、玉米或高粱的出口量也非常有限，由於關稅削弱了利潤率，許多中國糧商已經停止從美國進口，「如果這種情況繼續下去，到5月糧食出貨量可能會降至零，使今年回歸正常的唯一方法是關稅回到零。」

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