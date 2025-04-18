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凱達格蘭大道同時2場集會遊行活動　改道路線管制圖看這裡

▲▼凱達格蘭大道在19日將舉辦2場集會、遊行活動，警方呼籲民眾注意交通管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲凱達格蘭大道在19日將舉辦2場集會、遊行活動，警方呼籲民眾注意交通管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市中正區凱達格蘭大道、濟南路一段，將在19日舉行2場集會遊行活動，第一場是「拒絕統戰，守護台灣」，活動從19日0時許展開，另外一場則是支持大麻除罪化，活動從上午8時許開始，進行遊行，警方將介入進行人車交管疏導以及維安等工作。

第一場「拒絕統戰，守護台灣」，將於19日0時許，進行凱達格蘭大道（中山南路【不含】至公園路【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，以搭設舞台、音響等硬體設備，預計至當（19）日24時活動撤場結束，始開放車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。

▲▼凱達格蘭大道在19日將舉辦2場集會、遊行活動，警方呼籲民眾注意交通管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲總統府周遭將進行支持大麻除罪化遊行，警方依規定進行管制。（圖／記者邱中岳翻攝）

第二場則是「支持大麻除罪化」遊行活動，從19日上午8時許開始，濟南路一段（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）往西全線車道及往東內側1線車道，管制車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。

直到下午4時30分，將進行遊行活動，從濟南路一段立法院群賢樓前（集合後出發）→（右轉）中山南路東側慢車道→（右轉）青島東路→（右轉）林森南路→（右轉）仁愛路一段南側慢車道→（迴轉）信義路一段北側慢車道→（左轉）林森南路→（左轉）濟南路一段（集會後解散）。

警方也呼籲，集會遊行表達訴求，應該理性平和，集會活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾可以上網或者透過電話進行查詢。

中正第一分局為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍。

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