號召12／3上凱道反廢死　趙少康：讓民進黨、大法官面對人民聲音

▲12月3號上凱道反廢死「白玫瑰活動」。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者郭運興／台北報導

憲法法庭9月針對「死刑存廢釋憲案」做出合憲限縮的判決，外界批評此舉是「實質廢死」。對此，前中廣董事長趙少康今（29日）表示，全國八成民眾反廢死，民進黨政府卻一再背離民意，緊抱廢死不放，看在受害家屬眼裡，該有多痛苦，更讓人民對司法失去信心。他呼籲，12/3上凱道參加「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，反廢死護遺屬，讓歷史記住這一天，讓民進黨跟大法官們必須面對人民的聲音。



趙少康表示，2014年的12月3號，一位優秀的師鐸獎得主陳老師被素昧平生的歹徒搶奪車輛、財物，還被性侵、殺害。

趙少康表示，案件當時震撼全台，家屬的不捨、氣憤，外人難以想像。但是過了10年，經過了無數判決，兇殘犯案的人最後被判無期徒刑，讓遺屬受到二度傷害。

趙少康質疑，司法是社會安全的最後一道防線，喪心病狂的歹徒最後逃死，難道是告訴社會，這麼凶殘的手法取人性命「罪不致死」？這樣的判決，真的符合公平正義跟一般人的認知？

趙少康說，10年過去了，全國有超過八成民眾反對廢除死刑，民進黨政府卻一再背離民意，緊抱著廢死的神主牌不放，9月憲法法庭還做出「實質廢死」的釋憲判決，讓已經被判死刑的37位死囚，可能有機會逃過一死，看在受害者家屬的眼裡，該有多痛苦又不甘心，更讓人民對司法失去信心。

趙少康指出，殺害陳老師的歹徒可以逃死，就是「受惠」於這次憲法法庭的「實質廢死」，陳老師的先生決定不再沉默，在陳老師遇害的12月3日，將到凱道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，除了紀念陳老師，也要向所有因為類似遭遇而失去親人的家庭致敬。

趙少康強調，「為逝去的生命落淚、更為等待正義的人奮起」，這次活動不是任何政黨發起，而是受害者家屬最後的抗議，無關政治立場，爭的只是天理公道。

最後，趙少康呼籲，雖然當天是上班日，還是希望有志一同的人可以站出來挺家屬、挺正義，讓歷史記住這一天，讓民進黨跟大法官們必須面對人民的聲音。

▼趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）