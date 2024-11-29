師鐸獎女師遺屬哽咽訴10年夢魘！　籲1203站上凱道表反廢死

▲國民黨立委與受害者家屬舉行「拒絕廢死派大法官，修法保障被害人及家屬權益」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

師鐸獎女教師2014年遭性侵並以鐵鎚敲擊殺害案，震驚台灣社會，犯下罪行的劉志明遭五度判死，但因憲判第8號憲法判決出爐，被法官引用後得以逃死。國民黨立委們今（29日）與受害者家屬召開記者會，痛批做成實質廢死判決的大法官是未來殺人犯最大幫兇，呼籲社會各界，12月3日案發十周年公開站出來，向政府表示反對廢死。

受害女教師的先生張教授今日記者會上以錄製影片痛批司法失衡，在開庭過程中，被告獲得法扶派3名律師支持，反觀被害方僅有一位；且被告多次申請精神與心理鑑定，甚至可以由他自行指定醫院及學者。前面5次都判死，直到更四審法官，竟然還要求被害人這邊要舉證搶劫多少錢？最後更以隨機非預謀殺人為由逃脫死刑，在在都在保護殺人犯、踐踏被害者和家屬的訴訟權益。



張教授更質疑，現行我國無期徒刑根本形同有期，既偏離立法初衷，也無法彰顯正義；因此呼籲台灣應採行美日「終身監禁」或維持死刑制度，並對死刑需「情節最嚴重」的標準嚴加檢討，期待司法能回應民意，維護社會正義。



受害女教師的兒子張博士表示，當時自己的母親在回家路上慘遭陌生人隨機搶劫、性侵、並以鐵鎚敲擊14下致死，甚至遺體被兇手以殘忍方式破壞，「回想我當時看到媽媽的遺體的情景，再回看今年的判決，我難以置信幾位法官，竟然有辦法讓犯人脫罪。」

張博士提到，該案歷經十年的審理，最高法院卻以「非計畫性隨機殺人」為由，將死刑改判無期徒刑，更讓人無法理解，什麼樣的標準才算「最重大案件」？如果這樣殘酷的犯罪都不能構成最重刑責，那司法正義又如何能讓人信服？張博士控訴，在這場審判中，看見的從不是正義，而是法官、辯護律師和廢死團體聯手形成「幫被告脫罪的共犯結構」；廢死與維護人權是不同的議題，現行制度不僅未能保護受害者，反而讓犯罪者得以逃脫應有的懲罰。



兩年前台南殺警案，外役監脫逃犯砍殺兩名警察共55刀，受害凃姓員警的姐姐聲援表示，「所謂的社會秩序是以法律為框架，當法律背離多數民意時，究竟我們能夠相信什麼呢？今天，希望被害人家屬的聲音能夠被聽見，我們堅決反對廢除死刑。」





藍委吳宗憲指出，這次站出來就是要給被害者家屬一點力量，告訴他們，「你們並不孤單」，大法官在憲法判決，想方設法幫死刑犯逃死，人權團體甚至可以幫死刑犯主張「並非最嚴重」犯行，請求非常上訴，何其荒謬，一個生命的喪失、背後的家庭破碎，竟然還不是最嚴重。更不用說這次大法官判決，對於37個死刑犯背後的亡魂、遺屬們，一個字都沒提，司法改革主張的修復式正義，蕩然無存。



藍委羅智強表示，現在的民意很清楚，8成3反對廢除死刑、8成反對大法官實質廢死、6成7反對提名廢死大法官，包括３７名死刑犯，每個殺人犯都有為他們辯護的王牌大律師，背後不只有大法官的支持，還有廢死聯盟幫他們逃死，司法體系已全面向加害者傾斜，受害者無處伸冤，當所有的聲音都在為加害者開脫時，受害者家屬能在法庭上講一句話嗎？呼籲大家12月3日走上街頭，用人民沉痛的怒吼，告訴大法官你們的判決我不接受。



黃建賓指出，大法官的實質廢死判決設下重重限制，不僅幫37名死刑犯逃死，更導致實務法官不可能判死，憲法判決不應成為廢死派大法官實踐個人理想的工具，卻完全漠視每一件死刑判決，都是加害人兇殘犯罪後的悲劇，根本談不上是對被害者家屬的慰藉，而是向社會宣示，正義還是存在，然而，大法官對於「最」嚴重情節的定義，根本是在保護殺人犯。

牛煦庭質疑，大法官為死刑設定的「最嚴重惡行」標準毫無依據，不僅將來讓實務法官難以適用，更會讓社會變得是非不分：被告可能因犯罪屬隨機、非預謀而逃死，但隨機殺人的本質事實上是對被害者生命的極端漠視，竟不是「最嚴重惡行」！大法官如此判決，難道大法官希望民眾連日常生活都要提心吊膽，隨時面對被隨機殺害的風險？大法官如此罔顧民意，需要大家一起集結心聲，12月3號一同向大法官抗議。