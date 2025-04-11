應召女遭殺藏屍飯店衣櫃！　新房客「遺體陪睡數天」竟沒發現

▲佛州一名應召女遭殺害後藏屍飯店衣櫃。（示意圖／取自視覺中國CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國佛州一間潛水度假村近日發生一起駭人命案，一名男子涉嫌在性交易過程中殺害女子後，竟將屍體藏進旅館房內衣櫃，令人震驚的是，下一名入住的房客竟完全沒有察覺，與屍體「共處一室」好幾晚。

根據《邁阿密先鋒報》報導，33歲的男子蘭姆（Dylan Lamb）在佛州基拉戈（Key Largo）的「阿莫瑞潛水度假村」（Amoray Dive Resort）下榻期間，透過援交網站聯繫到43歲的提爾曼（Marie Tillman），並付給她200美元（約台幣6500元）進行性交易。

警方指出，雙方發生爭執，提爾曼想離開時，蘭姆竟用身體擋住房門阻止，接著朝她臉部揮拳，對方當場倒地失去意識。

Florida man allegedly hid dead body inside hotel room closet, next guest didn't notice: officials https://t.co/TU03N1ZGE2 — Fox News (@FoxNews) April 10, 2025

蘭姆向警方坦承，事發後他走進浴室想冷靜一下，出來後發現提爾曼已無呼吸、沒有脈搏，隨即驚慌失措地用毛巾與床單清理現場，還把她的遺體藏進衣櫃裡熱水器底下，並將她的手機、衣物和染血用品塞進3個垃圾袋中，留在房內後默默退房。

令人震驚的是，飯店房務後來在打掃時發現房間內堆著3大袋散發惡臭的垃圾，裡頭全是沾有血液、尿液與糞便的床單毛巾，卻未向警方通報，直接將垃圾丟進戶外垃圾桶，導致提爾曼的屍體直到幾天後才被發現。

更離譜的是，提爾曼的屍體在衣櫃中藏了一段時間，而這段時間竟有另一位房客在屍體尚未被發現的情況下入住過該房間，而且完全沒有發現異狀。

警方表示，提爾曼遺體被發現時衣著不整，雙眼瘀青、嘴唇腫脹撕裂，臉部還有多處傷痕，傷勢明顯不可能只有一拳造成。

警方目前依謀殺罪、非法禁錮、湮滅證據、招攬賣淫等罪名起訴蘭姆，案件預計於13日開庭。