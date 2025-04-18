性侵狠殺馬國女大生3度判死又撤銷　關鍵要查「教化可能」家屬哀鳴

▲梁育誌涉犯台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生性侵命案，一審到更一審都判他死刑，最高法院第2度發回更審。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

高雄男子梁育誌2020年涉犯長榮大學馬來西亞籍鍾姓女學生性侵命案，一、二審均依強制性交故意殺害被害人等罪合併判死，最高法院撤銷死刑判決發回更審，高雄高分院更一審今年（2025年）1月仍維持死刑，上訴後，最高院再度撤銷，發回高雄高分院更審。

最高院發回更審主要理由，認為梁男所犯殺人罪與強盜罪，應查明是一行為觸犯2罪的想像競合關係，還是各自起意、分論併罰，另梁男犯案之初是否即有殺害被害人意圖，也有疑問，此外，最高院要求查明梁男有無教化矯正可能性。

本案更一審是在司法院大法官憲法法庭去年（2024年）9月20日，以113憲判字第8號判決宣示限縮判死條件後，依憲判意旨採一致決仍判死首例，並在判決中大篇幅列出被害人父母字字血淚的控訴。

▲梁育誌涉犯台南長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生性侵命案，一審到更一審都判他死刑，最高法院第2度發回更審。（圖／資料照）

鍾父說每次來台灣都是上法院，「人家說節哀順變，都是騙人的，當自己骨肉分離，就知道那是什麼滋味」，他喪女後靠酒精麻醉自己，梁男毀掉他整個家庭，法律應該保護人民，但他出庭聽來聽去，「覺得法律是個懲罰，被告有人權，那我們有人權嗎？」

鍾父表示聽到更審很難過，「還要重來一次」，他只知道「一條命只能以一條命來換」，希望台灣司法給他們一個公道、「給我女兒一個公道」，希望維持梁男判死，希望這個殘忍事件不要再發生。

鍾母出庭數度哭得肝腸寸斷，自責鼓勵女兒來台灣求學，「是自己將女兒送上死路」、「我唯一的女兒，她那麼相信台灣是一個安全的地方」，每次來台出庭都是心理虐待，「如果我女兒第一時間就斷氣沒受很大痛苦，我或許還可以接受，但她卻被暴打凌虐勒死」。

鍾母說女兒是活潑、開朗有愛心的優秀女孩，是教授的得意助手，能幫忙現場翻譯，事發隔2天是女兒生日，若女兒還活著，現應已成家立業，「如果可以讓我殺了被告，我再把這命賠上我都願意，因為我美好的生活已經隨著女兒離開沒有了，我活下來的日子都是在受罪！」

鍾母泣訴女兒遺體上的傷，「是多麼心狠手辣的人才做的出來」，她不懂「為什麼被告犯的罪卻是我要承擔？你們只想被告的情緒，被告需要心理輔導，什麼都為被告想，那我們受害者呢？誰想過我們？」、「你們看到被告覺得他有懺悔過嗎」、「請求台灣司法給我公道及正義」。

▲鍾姓女大學生遭梁育誌殺害後，棄屍於高雄市大崗山區。（資料照／記者吳奕靖攝）

本案發生於2020年10月28日晚間，當時就讀大三的鍾女獨自從台南歸仁校本部走回附近住處，途中遭隨機挑選目標的梁男用麻繩打結套住脖子、拖進路邊草叢，鍾女奮力反抗，抓傷、咬傷梁男，慘遭梁男性侵身亡，梁男開車載著鍾女遺體在台南、高雄亂繞10幾小時，期間用鍾女財物買吃的喝的，付不出加油錢還用鍾女手機抵押，最後棄屍於高雄大崗山區。

警方獲報很快鎖定梁男涉案，隔天傍晚5點多在梁家逮捕開車過家門不入、藉此觀望警方有無上門的梁男，梁男起初對警方嗆聲不認罪，還假意帶警方到事發地點找人、企圖誤導辦案方向，被警方破解行跡後，才供出棄屍地點，身上和車內被驗出鍾女的血跡與DNA。

更一審認定梁男犯下本案前1個月，就在相同地點附近企圖性侵另1位女大生未遂，卻不知收斂，反而預謀犯案，還先上網學會用麻繩打好「上吊結」，用來制伏激烈反抗的鍾女，並於鍾女瀕死之際性侵，法醫解剖時才解下緊緊套住脖子的繩結、幾乎沒空隙。

更一審查明梁男毫無心智缺陷或精神障礙等減刑事由，也不符合自首減刑條件，梁男雖辯稱繳不出車貸、想在輕生前「做些以前不敢做的事」，但梁男根本衣食無憂，債務都由父母親人代償，梁男也從無尋短舉動，本案只是隨機侵害無辜之人，「將被害人視為發洩對象予以物化」。

更一審同情年輕鍾女死前遭受極大痛苦、不幸魂斷異鄉，指梁男犯案動機惡劣、手段兇殘，到案態度囂張、供詞一再避重就輕，雖寫信到馬國向鍾女父母道歉但被原封不動退回，抄寫經文表達懺悔卻不懂經句內涵，所為毫無可憫之處，據此認定梁男所犯為情節最嚴重之罪，仍判死刑、褫奪公權終身。

梁男本案對另1位女大生強制性交未遂，被判刑2年10月，以及將鍾女棄屍高雄大崗山區的遺棄屍體罪，被判刑2年，已先定讞，並被裁定合併應執行4年4月徒刑，梁男另被判須賠償鍾女父母共593萬餘元，也已確定。