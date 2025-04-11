討不到錢酒後砍死前妻！偷車落跑再買刀　恐怖男酒駕先判囚8月

▲李男砍死前妻逃逸再偷車買刀遭逮。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮一名61歲的李姓男子欠大筆賭債，酒後情緒失控，手持西瓜刀砍死50歲的蔡姓前妻，犯案後立即逃離現場，並竊走路邊小貨車逃到埤頭鄉某五金行，買一支水果刀，遭逮捕羈押，檢方依殺人罪嫌起訴，日前，地院針對偷車酒駕案進行審理，依犯竊盜、公共危險等罪、判處應執行有期徒刑8月。

▲李男先持鐮刀對女兒嗆聲再拿西瓜刀將前妻砍殺。（圖／ETtoday資料照）

判決書內容指出，李男曾於2022因酒駕遭判處5月徒刑， 2024年11月16日中午李男在住處吃下摻有3瓶米酒的燒酒雞、及1瓶啤酒後，持刀朝蔡姓前妻砍殺，蔡女當場死亡(所涉殺人罪嫌，已提起公訴)。

李男在犯案後立即逃離現場，在二林鎮萬善堂旁產業道路，竊走路邊小貨車逃逸，涉竊盜、酒駕將車開往埤頭鄉，到某五金行，還意圖再買一支水果刀，隨後立即遭警方鎖定逮捕， 19時55分許，酒測值高達0.62。

李男當場遭到拘提，警詢後依涉殺人罪嫌羈押進看守所，李男偷開貨車又酒駕，法官審理後先依犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑3月、又犯酒駕公共危險罪，判處有期徒刑6月。應執行有期徒刑8月，可易科罰金，殺人罪嫌則由國民法官審理。

▲李男先持鐮刀對女兒嗆聲再拿西瓜刀將前妻砍殺。（圖／ETtoday資料照）