周末小確幸！7大速食店最新優惠整理　披薩買1送2、炸雞免費送

▲速食本周最新優惠懶人包。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

準備開心迎接周末！《ETtoday新聞雲》整理全台7大速食店本周最新優惠，包括麥當勞、三商炸雞都有買1送1，達美樂則推披薩買1送2、拿坡里享炸雞免費送等，小確幸一次收。

●麥當勞

麥當勞APP本周網羅一系列限定優惠券，包括小薯、薯餅免費送等，歡樂送則推冰蜂蜜奶茶、蘋果派買1送1，提醒除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

門市限定（使用期限：即日起至4月20日）

1. 勁辣雞腿堡套餐現折10元

2. 大麥克套餐現折10元

3. 麥脆雞腿（原味／辣味）套餐現折10元

4. 買蛋堡系列套餐送4塊麥克雞塊

5. 單點豬肉滿福堡送薯餅

6. 麥脆雞腿（原味／辣味）套餐送小薯（得來速限定）

7. 買超值全餐送4塊麥克雞塊（原味／辣味）

APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至4月22日）

1. 單點冰蜂蜜奶茶買1送1

2. 單點熱蜂蜜奶茶買1送1

3. 單點6塊麥克雞塊買1送1

4. 單點蘋果派買1送1

▲必勝客祭出4大限時優惠。

●必勝客

必勝客祭出最新4大荷包放大術優惠，有外送買大送小免運升級成「外送買大送大」、平日限定外帶大比薩下殺199元、299元等，即日起限時開跑，提醒詳細優惠內容依官方為主。

1. 外送免運再升級買大送大

販售期間：即日起至4月21日

販售地點：必勝客全台門市、官網、PK APP

優惠內容：外送買大比薩送大比薩加碼享免運（以價高者計價）

2. 外帶買大送大再送副食+飲料

販售期間：即日起至4月21日

販售地點：必勝客全台門市、官網、PK APP

優惠內容：外帶買大比薩送大比薩（以價高者計價）+副食4選1（和風鱈魚塊5塊／黃金雞柳條4條／德國芝心腸3個／酥炸杏鮑菇1份）+飲料2選1（可樂1.25L／七喜1.25L）

3. 平日限定外帶大比薩199元

販售期間：4月18日、4月21日至4月25日

販售地點：必勝客全台門市、官網、PK APP

優惠內容：外帶單點大比薩特價199元，口味有夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、香濃蒜香海鮮、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯

4. 平日限定外帶大比薩299元

販售期間：4月18日、4月21日至4月25日

販售地點：必勝客全台門市、官網、PK APP

優惠內容：外帶單點大比薩特價299元，口味有和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、炙燒明太子嫩雞、超級總匯、韓式泡菜燒肉、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇、海陸總動員、雙拼比薩-熱帶鳳梨海鮮總匯+四小福、雙拼比薩-BBQ黃金嫩雞+四小福

▲達美樂推披薩買1送2，最新龍蝦舞干貝愛心火山披薩也享優惠。（圖／記者黃士原攝）

●達美樂

達美樂即日起至4月27日祭出「買1送2」優惠，期間可享買大火山披薩送大火山披薩，加碼送1.25L大可樂1瓶。

●三商炸雞

三商炸雞即日起至4月30日祭出「炸雞桶買1送1」優惠，凡於門市內用或外帶「黃金山賊炸雞桶」就送「咔啦腿排桶」1份，特價333元。

●拿坡里

拿坡里即日起至5月1日祭出「買1送4」超值優惠，期間凡於門市外帶或內用小披薩1個即免費送4塊炸雞，原價550元特價只要290元，且披薩開放多達17種口味任選，炸雞則可選擇原味或辣味，也可換成烤雞。

▲肯德基祭出咔啦脆雞+蛋撻限時下殺59折。（圖／業者提供）

●肯德基

肯德基即日起至5月5日祭出最新限時優惠，期間可享「咔啦脆雞8塊+蛋撻6顆特價499元（優惠代碼：50465）」，較原價打出59折優惠。

●21風味館（21PLUS）

21風味館即日起至5月27日祭出「2大限時優惠」，包括「買香草烤雞+1元送香脆炸雞2塊、中杯蜂蜜綠茶2杯特價500元」、「買烤炸雙霸（香草烤雞腿+香脆炸雞）+1元送中杯蜂蜜綠茶1杯特價176元」，以上優惠只要加價1元直接升級套餐，提醒台大微風、21togo門市、美食外送平台不適用此優惠活動。