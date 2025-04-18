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好吃到離譜！好市多「1神物烹煮」秒變餐廳美食　網推：孩也喜歡

▲▼好市多黑五（黑色購物節）最後一天。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多銷魂抹醬，煮義大利麵超好吃。（示意圖／記者林育綾攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多商品主打大份量，但對小家庭來說，要把東西全吃完有難度。一名網友分享，他把「青醬蒜香乳酪抹醬」拿來拌麵，只要把煮熟的麵條、拌上香料與一大球抹醬，美味的「青醬蒜味奶油麵」就可熱騰騰上桌，他更大讚「這盤真的好吃到離譜！」文章曝光後，也有吃貨分享也可拿來炒花椰菜、蘑菇。

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，在賣場看到一款萬用「青醬蒜香乳酪抹醬」，試吃完讓他秒閃出一個邪惡念頭，原來在家也能輕鬆自製一道「青醬蒜味奶油麵」出來。

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原PO分享做法，把煮完的麵條先加鹽巴調味，再放入綜合香料跟肉豆蔻，以及挖一大球「青醬蒜香乳酪抹醬」，把所有食材拌均勻即可熱騰騰上桌。原PO吃完後，也不禁大讚「這盤真的好吃到離譜！」

底下網友也大推，「拿來配麵好聰明喔」、「應該要加上臭豆腐之類的才是邪念」、「明天買」、「只適合吃一點點還不錯，多一點容易膩口」、「好市多莎莎醬吃不完，煮肉醬或義大利麵也很好吃」。

也有內行分享其他吃法，「真的很香，不過抹麵包要消耗很久，一次抹完丟冷凍又超級佔位置，這次我也是剩半罐就決定不抹了，拿來炒花椰菜、蘑菇，或是拌通心粉再加一些香料一下就用完了」、「這款好吃，孩子單吃說會辣，但抹在蕃茄或水煮蛋上一起吃就不會了，蠻好吃的」。

說到簡單上桌的料理，日前有網友詢問全聯一款紅燒牛肉罐頭，「值得買嗎？會不會死鹹？」引來一票男網友狂呼超懷念，「超好吃阿，以前在金門當兵，常去福利站買這罐頭，和麵線加燙青菜拌一拌」、「我們是門哨單位天天都有夜點，這個煮牛肉麵好吃」；也有人給建議，最好是加水稀釋，配上番茄醬、糖與水，就能夠煮成好吃的番茄牛肉麵，味道相當不錯。

【延伸閱讀】

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