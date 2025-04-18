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關稅戰反助中國電商App擠入地區排行榜前列　「反向代購」成新趨勢

▲大陸元老級跨境電商平台「敦煌網」。（圖／CFP）

▲大陸元老級跨境電商平台「敦煌網」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

美國對大陸實施「對等關稅」遭「無視」後，持續將稅率加到部分商品最高245％，然而，在關稅「無限上綱」的情況下，反而使得大陸跨境電商平台敦煌網（dhgate）、taobao（淘寶），shein（希音）躋身蘋果應用商店（app store）免費應用榜單前列，同時，「反向代購」的風氣也悄然而生，根據昨（17）日數據顯示，美國遊客用支付寶消費漲200%。

▲大陸元老級跨境電商平台「敦煌網」。（圖／CFP）

▲「敦煌網」在美國地區ios應用商店爆衝至前五。（圖／CFP）

《上觀新聞》報導，截至4月16日，美國ios應用商店電商應用榜單排名前五的app中，中國app佔據三席，第一為dhgate（敦煌網），第二為taobao（淘寶），第四為shein（希音）。在榜單的前十名當中，中國app佔據了五個席位。其中，敦煌網以黑馬姿態成為第一個登頂北美市場的中國b2b（企業間的電子商務）交易平台。

相較於淘寶、希音在全球的高知名度，敦煌網突圍而出也引起外界關注。據了解，敦煌網是大陸跨境電商領域「元老」級的存在，也是大陸首個一站式跨境出口b2b的電商平台。

▲美國網友在Tiktok上釋出買中國貨的「教戰守則」。（圖／翻攝上觀新聞）

▲美國網友在Tiktok上釋出買中國貨的「教戰守則」。（圖／翻攝上觀新聞）

敦煌網的登頂，其背後原因和tiktok有著千絲萬縷的關係。在美國實施高關稅政策的環境下，有些tiktok主播開始向美國用戶傳授「教戰法則」，由於部分西方高貴品牌的產品都是「中國製造」，在歐美貼牌後，價格就會飆升，因此，建議美國用戶直接透過大陸電商網站直接購買產品。

尤其在關稅戰開打之際，多數跨境電商仍在觀望尋求應對之策時，敦煌網在10日便推出「美國囤貨促銷活動stock & save sale」，一舉擴大在美國的觸及人數和反饋，直至15日，根據敦煌網官方數據顯示，4月份環比下載量暴增800%，每天超3000家美國批發商在該平台線上搶單。

此外，不少在TikTok上的美國網紅紛紛鼓吹，「飛中國代購，算上機票，比在美國買還便宜！」這也使得「反向代購」成為一股新風潮。依據支付寶數據顯示，2025年4月前半月，赴華遊客用支付寶消費金額同比增長1.5倍，美國用戶使用支付寶消費金額同比增長2倍。

一位美國網紅「lulu露露」在社群媒體表示，會帶著空箱子去中國，不是為了看風景，而是為了「反向代購」。不少大陸網友也紛紛在各種平台上推薦，只要準備好支付寶和編織袋兩大法寶，「來了中國什麼都能買。」

▲▼網購,大陸電商,淘寶,拼多多,天貓,京東。（圖／CFP）

▲大陸電商平台淘寶。（圖／CFP）

至於全球最大跨境電商之一的「淘寶」也另闢蹊徑，截至16日止，淘寶App下載量在美國暴漲超300%，服飾、3c店鋪觀看量激增1000%，客服系統湧入大批英語咨詢，使得淘寶在美國ios電商榜中排名第二，僅次於敦煌網，與希音形成「中國巨頭」三強鼎立霸榜的罕見格局。

據了解，淘寶的逆勢突圍取決於其強大的供應鏈優勢和營運策略，即便是關稅暴增，淘寶上的中國商品稅後仍比在美國本土購買便宜30%至50%，這種「去品牌溢價」的消費心理戰，直接使用戶湧入淘寶「囤貨」。

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