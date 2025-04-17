中美進行經貿磋商？　陸商務部喊：解鈴還須繫鈴人

▲大陸商務部新聞發言人何詠前。（圖／翻攝央視新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

對於中美於經貿方面的溝通狀況，大陸商務部表示，雙方對口部門一直保持工作層溝通，但「解鈴還須繫鈴人」，敦促美方立即停止極限施壓，停止脅迫訛詐。

大陸商務部新聞發言人何詠前今（17）日於例行記者會上表示，商務部與美方對口部門一直保持工作層溝通。「中方的立場一直很明確，對與美方進行經貿領域磋商持開放態度。」

何詠前強調，單邊加徵關稅措施完全由美方發起，解鈴還須繫鈴人。「我們敦促美方立即停止極限施壓，停止脅迫訛詐，在相互尊重的基礎上，與中方通過平等對話解決分歧。」

此外，美國將自5月2日起，對價值不超過800美元的大陸與香港小額包裹，徵收120％的高額關稅。

何詠前指出，美國對小額包裹關稅政策進行「破壞性調整」，將嚴重影響美國消費者的利益。「我們願同各國一道，加強交流合作，共同促進跨境電商健康、可持續發展。」

歐盟執委會主席范德賴恩近日表示，歐盟將進一步轉向亞洲，並將探索與「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」成員加強合作。

對此，何詠前說，中歐都是經濟全球化和貿易自由化的倡導者，世貿組織的堅定維護者和支持者。今年是中歐建交50周年，中方願與歐方共同努力，加強對話溝通，擴大相互開放，深化務實合作，共同維護以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，以中歐經貿關係的獨立性和穩定性，為世界經濟注入更多確定性和正能量。