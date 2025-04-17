　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中美進行經貿磋商？　陸商務部喊：解鈴還須繫鈴人

▲▼大陸商務部新聞發言人何詠前。（圖／翻攝央視新聞）

▲大陸商務部新聞發言人何詠前。（圖／翻攝央視新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

對於中美於經貿方面的溝通狀況，大陸商務部表示，雙方對口部門一直保持工作層溝通，但「解鈴還須繫鈴人」，敦促美方立即停止極限施壓，停止脅迫訛詐。

大陸商務部新聞發言人何詠前今（17）日於例行記者會上表示，商務部與美方對口部門一直保持工作層溝通。「中方的立場一直很明確，對與美方進行經貿領域磋商持開放態度。」

何詠前強調，單邊加徵關稅措施完全由美方發起，解鈴還須繫鈴人。「我們敦促美方立即停止極限施壓，停止脅迫訛詐，在相互尊重的基礎上，與中方通過平等對話解決分歧。」

此外，美國將自5月2日起，對價值不超過800美元的大陸與香港小額包裹，徵收120％的高額關稅。

何詠前指出，美國對小額包裹關稅政策進行「破壞性調整」，將嚴重影響美國消費者的利益。「我們願同各國一道，加強交流合作，共同促進跨境電商健康、可持續發展。」

歐盟執委會主席范德賴恩近日表示，歐盟將進一步轉向亞洲，並將探索與「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」成員加強合作。

對此，何詠前說，中歐都是經濟全球化和貿易自由化的倡導者，世貿組織的堅定維護者和支持者。今年是中歐建交50周年，中方願與歐方共同努力，加強對話溝通，擴大相互開放，深化務實合作，共同維護以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制，維護全球產業鏈、供應鏈穩定暢通，以中歐經貿關係的獨立性和穩定性，為世界經濟注入更多確定性和正能量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
576 2 7844 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／抗議民進黨司法不公　蔣萬安現身北檢：立法院應推動倒閣
「全台有雨」又降溫時間曝
高虹安誣告陳時奮被判刑！免賠958萬原因曝
獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日...母悲痛認
IG解鎖「強大新功能」　她超驚喜：一直在等待啊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

9歲女童開窗從「25樓墜下」　奇蹟生還

虞書欣送全紅嬋「烏龜手機殼」！　她抱著娃娃開心直呼：超好看

宋濤痛批台獨必遭嚴懲！　洪秀柱會見時回應：台獨是高空走鋼絲

67歲婦奇蹟「自然受孕」產女！5年後車禍癱瘓…夫妻現況曝

中美進行經貿磋商？　陸商務部喊：解鈴還須繫鈴人

去男模店消費沒錢付！女子竟答應「吃屎抵債」　噁心畫面曝

黃仁勳穿西裝打領帶訪北京：輝達堅定不移服務中國市場

將在安理會譴責美國　中國外交部：霸凌行徑給聯合國帶來困難

陸女考駕照靠「無人機連線作弊」！　「隱形教練」被判刑

抖音揭露演算法機制​​：透過神經網路計算　預估用戶行為

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

加州5.2地震搖不停！動物園大象　「圍圈護小象」暖心畫面曝

#李珠珢 回台灣啦！現身機場跟球迷互動+簽名超寵粉

牠是被 #槍殺 ！ #海豚 擱淺亡 解剖揭「頸椎、頭部各中1槍」

【反應太爆笑】貪玩柴偷玩「電動搖搖馬」被抓包眼神心虛

【不是你XD！】萌娃初次餵柴柴吃零食　聽口令竟一起坐下

9歲女童開窗從「25樓墜下」　奇蹟生還

虞書欣送全紅嬋「烏龜手機殼」！　她抱著娃娃開心直呼：超好看

宋濤痛批台獨必遭嚴懲！　洪秀柱會見時回應：台獨是高空走鋼絲

67歲婦奇蹟「自然受孕」產女！5年後車禍癱瘓…夫妻現況曝

中美進行經貿磋商？　陸商務部喊：解鈴還須繫鈴人

去男模店消費沒錢付！女子竟答應「吃屎抵債」　噁心畫面曝

黃仁勳穿西裝打領帶訪北京：輝達堅定不移服務中國市場

將在安理會譴責美國　中國外交部：霸凌行徑給聯合國帶來困難

陸女考駕照靠「無人機連線作弊」！　「隱形教練」被判刑

抖音揭露演算法機制​​：透過神經網路計算　預估用戶行為

韓千萬YTR「聯手友人性侵」身分被起底　曾入選《富比士》傑出人物

快訊／抗議民進黨司法不公　蔣萬安現身北檢：立法院應推動倒閣

9歲女童開窗從「25樓墜下」　奇蹟生還

髮根扁塌、受損髮絲有解！3款秀髮養護推薦　養出一頭豐盈髮絲

民眾憂空污數據偏高　台東焚化廠即時停爐調整監測設備

金管會修法！資產上兆銀行須有設風控長　10家銀行趕年底前增設

約家裡試車「男爽完走人」　妹子悲曝下場：永遠不舉！網看傻

高虹安誣告陳時奮被判刑！免賠958萬原因曝　未捏造不實內容提告

快訊／北市教育局女員工廁所遭偷拍　外聘工讀生20萬元交保

川普到底要什麼？與善變川普談買賣　台灣如履薄冰

#健身房 前女員工大鬧不肯走！遭警「大外割」壓制帶回偵訊

大陸熱門新聞

川普對中關稅增至245％　中國商務部回應了

北京下令停止接收波音飛機　中外交部回應

前妻＋現任！陸「1男2女」將舉行婚禮

台胞證可當除籍證明？　陸委會打槍了

女工程師懷孕秒遭調職「月薪砍76K」　公司下場慘了

黃仁勳穿西裝打領帶訪北京：輝達堅定不移服務中國市場

快訊／輝達晶片剛遭限制出口中國　黃仁勳今抵北京訪問！

陸委會請旅遊業協助　落實赴陸登錄制度

700萬美元訂單飛了！ 陸女老闆引馬雲金句：我們就做14億人的生意

陸貿易談判代表王受文遭撤換　外媒：像一條「鬥牛犬」

指美關稅戰！馬國首相中文呼應習近平：世上無難事

馬來西亞站隊中國？　聯合聲明：反對加徵關稅、支持中國統一

陸又不予理會！諷美把關稅武器化　

去男模店消費沒錢付！女子「吃屎抵債」噁心畫面曝

更多熱門

相關新聞

川普關稅「台灣更安全」？專家曝關鍵

川普關稅「台灣更安全」？專家曝關鍵

新加坡《亞洲新聞台》（CNA）17日社論指出，儘管並非出於本意，但川普關稅可能產生的作用之一，卻是讓北京入侵台灣的可能性降低，因為該政策對中國的經濟打擊，可能削弱其工業體系，進一步降低軍事威脅台灣的能力。

黃仁勳穿西裝打領帶訪北京：輝達堅定不移服務中國市場

黃仁勳穿西裝打領帶訪北京：輝達堅定不移服務中國市場

福特汽車醞釀7月初漲價　關稅壓力山大

福特汽車醞釀7月初漲價　關稅壓力山大

快訊／輝達晶片剛遭限制出口中國　黃仁勳今抵北京訪問！

快訊／輝達晶片剛遭限制出口中國　黃仁勳今抵北京訪問！

把關稅戰變統戰工具？　復旦學者籲北京分化美國：給紅州藍州不同關稅

把關稅戰變統戰工具？　復旦學者籲北京分化美國：給紅州藍州不同關稅

關鍵字：

關稅戰貿易戰川普大陸商務部

讀者迴響

熱門新聞

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

孫生「躺救護車擔架」畫面瘋傳！

創意私房「最變態陳老師」正臉曝！

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

58歲「波霸」葉子楣罕露面！「挺巨胸穿旗袍」出席曾志偉壽宴

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

專家警告：5事絕不要告訴ChatGPT

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

「花210元吃麵」中千萬發票！消費地點曝光

關稅加到245％又如何　英媒曝北京3大底牌

S媽爆具俊曄天天去金寶山完全走不出來

批賴瘋狂獨裁　朱：所有黨公職今晚北檢見

快訊／24歲板垣瑞生「失聯3個月」　日警發現遺體

封殺馬斯克聽軍事簡報　川普爆粗口內幕曝

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

更多

最夯影音

更多

#台東 阿公騎 #代步車 緩速逆向 休旅車狂按喇叭仍被撞

#比特犬 咬死 #柴犬 遭打死！飼主喊告民眾：人比狗殘忍 #屏東

李多慧目標台灣腔：真假　想載安芝儇騎車環島 #星光雲REELS

【守護的本能】加州5.2地震狂晃　大象「集體圍圈」保護小象

【很會做人！】載大學生到宿舍被塞小費　司機感動直誇讚

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面