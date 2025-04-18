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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營「幽靈連署」遭北檢調查　綠委批：連死人都簽還喊司法不公

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨發起的罷免綠委，因有大量幽靈連署，涉嫌偽造文書，近日遭檢方調查，國民黨昨（17日）晚間則至北檢外集會喊出，司法不公、政治迫害。對此，民進黨立委沈伯洋表示，公民團體發起的罷免藍委僅4％錯誤率，國民黨發起的罷免則高達30％，連死人都復活簽名，他直言，國民黨的集會根本沒有正當性、群體失控。

沈伯洋提到，當他的家人被威脅殺害，民進黨立委吳思瑤也被威脅斬首時，國民黨一聲不吭，反而上街高喊綠色恐怖，還放任支持者圍攻網紅四叉貓；當民進黨在立法院的發言被沒收、討論被終止、會議被草草散會，甚至被鎖在門外，國民黨則高喊，沒有言論自由。

此外，沈伯洋再指，當民進黨團被摔、被咬、被踹，協商被拒絕，國民黨卻喊，反獨裁，然而，當公民連署錯誤率寫下史上新低的4%，沒想到錯誤率30%、連死人都復活簽名的國民黨，居然跑到地檢署外面，抗議司法不公。

沈伯洋強調，違法集會本身並不是大事，只要訴求正當，激烈一點可以理解，但昨晚的國民黨，沒有正當性，只有卸責，只有轉移注意力，這不是街頭民主，這是群體失控，最後，沈伯洋感慨地說，國民黨真的病了，但台灣，禁不起這場大病。

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