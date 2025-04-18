呱吉：做新媒體像快時尚　網紅要有在議題上衝浪能力

▲議員卸任那天，上班不要看團隊弄了一台神轎，把呱吉這個老闆抬回工作室。（圖／翻攝自YouTube頻道「上班不要看」）

圖文／鏡週刊

2020年呱吉創立歡樂無法黨，以視網膜的狗做黨主席，列出十多位網紅如博恩、志祺七七、雞排妹、館長、阿滴、自己養的貓為不分區立委名單，因沒登記法人不算數，但政治娛樂效果滿分。韓國瑜高雄市長被罷免，他預測40萬同意票還誇下海口，每多1萬張罷免贊成票就用屁股夾斷一根筷子，過程也拍成影片，在一群員工笑鬧的見證下，共夾斷53根。2022年他卸任議員那一天，《上班不要看》更是弄了一台神轎，如恭迎神明回鑾那樣，一群人把他從市議會抬回工作室。

10年過去，新媒體從遍地黃金到競爭激烈，把自己的一切血淋淋地掏出來還不夠，大企劃需要大團隊，錢越砸越多之外，更要時時刻刻像鯊魚一樣，聞到流量的血味便要搶快咬上一口。

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呱吉說：「做新媒體很像ZARA或是UNIQLO。它是快時尚，這一季出的衣服不管你覺得多好看，下一季你就會想丟掉，你根本不會覺得可惜。它不是一件英國訂製的精緻大風衣，讓你覺得要穿10、20年。」

問他認為未來新媒體該如何生存？「因為它成本很低，所以你可以不抱目的，先試試看會不會有機會成功。可是如果你真的想把它當正職的話，就要想清楚你的商業模式是什麼？」他說短影音流量高，拍幹片可以獲得高流量，但訂閱數卻很難成長。「可取代性太高了，如果今天蔡阿嘎不拍了，大家會懷念他，但短影音創作者不會被記住。」

「年輕人在做短影音的時候，雖然有很多廠商願意投廣告，可是他們的生命週期，會比以前新媒體做長影音的人還要短。你怎麼樣在短時間之內升級，變成一個有商業價值的個體，是很重要的課題。」

他認為做新媒體必須要有的重要能力，是衝浪。「這社會有一波又一波的浪潮，可能是熱門話題、最近發生的重大爭議，你能在浪來的那瞬間踩上衝浪板，跟著浪一起出去，你就會成功。」「我覺得網紅有個很不同的能力，在於對社會脈動有足夠的敏感度。你會發現所有能夠紅且活很久的，不管是他個人或者這個社會上的任何一個話題，他都不會錯過。」



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