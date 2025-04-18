呱吉身上刺青隱含內在投射　童年自卑到網路紅人

▲呱吉左手臂上的刺青「陸五五參伍」，是成立「上班不要看」時登記的公司名稱。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

那份感情，他紀錄在自己的手臂上，是三個刺青。一個是成立「上班不要看」時登記的公司名稱「陸伍伍參伍」。他解釋這數字是電腦工程常態極限值，所以電玩遊戲中HP、MP數值最高就只能到六五五三五。刺青上的陸伍伍參伍有二個字沒了人部，變成「陸五五參伍」，以為是象徵只剩下他一個人，結果他說是刺青師傅搞錯，刺到一半雖然有發現，還來得及改，但他不在意，也就將錯就錯。

另二個刺青，一個是議員辦公室的號碼「柒伍貳」。至於另一個則是日本動畫《天元突破》中，主角西蒙駕駛機器人的鑰匙，模樣是一個發光的小鑽頭。動畫裡，人類住在地底，西蒙是自卑的人，跟著大哥爬出地面對抗壓制人類的外星暴政，因大哥死亡而覺醒，最終從銀河系一路戰鬥到多重宇宙，使人類獲得解放。

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▲童年時期的呱吉。

不免問他這角色是否有他的內在投射？「我小時候不是一個在班上很受歡迎的同學，我甚至覺得小學的時候有點被霸凌。」當時有個同學喜歡捉弄他，常常刻意當眾脫他褲子取樂。「長大也沒什麼朋友，偏孤僻。」談到這裡，他語調平穩，卻充滿寂寞的味道，微微抬頭一邊看著天花板一邊說：「我記得走鐘獎辦第四屆的時候，我強烈感受到一件事：我常常看到一些很酷的人，他們會開party邀請他們認為很酷的朋友。每次看別人開party，我會有很羨慕的感覺，因為我知道我不會被邀請。所以我必須自己辦。」

他一直想當一個很酷的人。

童年時期因尿道下裂，反覆進出醫院，因思考死亡變得早熟，卻也因陰莖做過重建手術，讓他個性自卑。為了克服自卑，他甚至曾跑去當裸體模特兒。他在台北成長，父親是機械廠老闆，母親是會計，在他讀大學時離婚。他是家族中最聰明的孩子，考上建中，在建中時曾創辦地下刊物《火種》，以及反抗威權統治的「薪傳社」。他因曠課過多退學，之後讀中興高中考上輔大廣告傳播系，再度因曠課被退學，重考考上台大人類學系，也一樣因曠課退學。

混了十年網上成名

蹺課不代表不學東西。愛玩的他參加社團，到台灣文化研究社、濁水溪社學台灣歷史，又去女研社讀女性主義，到唐山書店找書看，跟著學長跑社運。他說20歲的自己，自認是藝術家，在台灣渥克劇團編導舞台劇，覺得藝術家窮是應該的。混了十年沒成名，30歲參加建中同學會，發現同學當律師、醫生，而自己連在做什麼都沒辦法一句話講清楚，自覺失敗，決定進入職場。他在網路上找成就，以筆名南宮博士在部落格撰寫遊戲評論成名，體驗到流量帶來的虛榮感與成就感。他從城邦、戲谷，一路做到迪士尼商務經理、手遊《神魔之塔》總監，年薪破250萬元。

▲「上班不要看」的工作室陽台，能看到市民高架、台北101，風景極好。

人生是可以這麼過下去，但40歲的他覺得陷入瓶頸，賣房子創業，因此有了「上班不要看」。問他最喜歡「上班不要看」的哪支影片？他直呼這問題好難，提起有支影片靈感來自韓國新聞說船難時可以抱著洋芋片浮著，他便與員工們買了一大堆洋芋片到和平島測試，還做了一艘船。

「它是一個起點，那時候我們還沒有紅，我們後來內容都是有沒有可能去做一件白癡的事情，但是又看起來理所當然。我回頭看都會覺得：『幹！拍得好爛。』那影片還是我自己剪的。」「還有一個我很喜歡的影片，那時候《蘋果日報》還在，一個記者來採訪，我突然間臨時起意跟同事講我想到一個白癡點子，『等一下我們在你胸部貼假奶頭，然後會激凸嘛，中間每上廁所一次就換一個更大的奶頭，越來越凸，看記者到什麼時候才會問你奶頭是怎麼回事？』」呱吉邊笑邊講，而後來記者也真的問了。



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