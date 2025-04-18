　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

呱吉卸任議員後陷入焦慮症　結束「上班不要看」就好了

《天元突破》是呱吉很喜歡的日本動畫，他將駕駛機器人的鑰匙刺在手臂上，是一顆發光的小鑽頭。

▲《天元突破》是呱吉很喜歡的日本動畫，他將駕駛機器人的鑰匙刺在手臂上，是一顆發光的小鑽頭。

圖文／鏡週刊

YouTube頻道「上班不要看」在今年吹熄燈號。呱吉在直播中述說原因，講到掉眼淚，時間、金錢、流量都是人生課題。他說議員卸任後看了1年身心科，過去從不休假，因讀雞湯文開始週休3日，心病卻也沒好。直到宣布頻道結束，才感覺自己真的好了。

他手臂上有3個刺青。「陸五五參伍」「柒伍貳」紀錄這9年來的感情，第3個刺青是日本動畫《天元突破》裡，主角西蒙駕駛機器人的小鑽頭，象徵不斷突破極限，是他的內在寫照。睪固酮過高的男人，不甘於無聊，總是想吸引別人目光，最害怕的，是成為一個無聊的中年男人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呱吉的書櫃上，一格塞滿A漫，一格塞滿文學書《吳芬詩集》《軍犬》，另有一格放的是厚厚的童年相冊，衝突感很重，讓人很難判斷這人的個性。更衝突的是書櫃右上方那一格，放的是TENGA飛機杯與二座走鐘獎獎盃，獎盃後方是他的台北市市議員當選證書，證書照片裡的他，比著Rock and Roll的手勢。

結束頻道設新公司

採訪時間是下午3點半，地點是「上班不要看」的工作室。前陣子，他開直播宣布成立9年、訂閱數89萬的YouTube頻道「上班不要看」結束，團隊解散。月租8萬元，位於11樓能俯瞰華山文化園區與民進黨黨部的工作室準備搬了。工作室幾個房間都清空了，門口幾台拖車堆著準備運走的雜物，氣氛有點蕭索。

公司結束，呱吉邀請歷年約20位員工一起吃飯。（翻攝自YouTube頻道「上班不要看」）

▲公司結束，呱吉邀請歷年約20位員工一起吃飯。（圖／翻攝自YouTube頻道「上班不要看」）

呱吉還沒來，前員工Amy幫我們開門。閒聊幾句，Amy資歷4年，談到失業神色不愁苦，下一份工作還在找，正聊到企劃發想過程很好玩時，呱吉來了。49歲的中年男子，身穿淡黃色印花襯衫、寬版牛仔褲、綠色花襪子，模樣不像老闆，倒像大學生。

他一入門就問Amy：「妳怎麼來了？」「我今天回來，一回來就來找你耶！」「妳皮膚怎麼這麼白？妳是不是沒在做事？」「沒有，我很認真，哈哈哈。」呱吉轉頭向我們解釋，Amy最近去尼泊爾當志工教小和尚講英文，又轉頭說：「妳有遇到我說的六塊肌小和尚嗎？」「沒有那種小和尚啦！」氣氛嘻笑輕鬆，一點都沒有被裁員工與老闆那種對立的冰冷感。

這一年多來，他拍旅遊實境結合原創音樂的影集，去了不少國家，例如阿姆斯特丹、蒙古。拍影片燒錢，話題也就來到錢這回事。他說一開始跟顏社的迪拉、台通李毅誠湊160萬元到阿姆斯特丹拍影片，一次就燒完了，為了有資金繼續拍，他成立「年終領十二個月有限公司」，向文化部申請補助600萬元。「我們整個預算那時候抓2,700萬元。」公部門撥款要等成果，緩不濟急，所以他先跟銀行貸款，現在是頂著債務壓力。「我們現在總共花到900萬元左右，然後這一年，我利息加本金也還100多萬元了。」

議員卸任看身心科

他說話有時像高階經理人在做專案報告，有時又像在錄Podcast，問什麼都能說上一大段內容。時間、金錢、流量是網紅三大課題，流量換成事業，也等於是每個人的人生課題。

呱吉左手臂上的刺青「陸五五參伍」，是成立「上班不要看」時登記的公司名稱。

▲呱吉左手臂上的刺青「陸五五參伍」，是成立「上班不要看」時登記的公司名稱。

他議員卸任後，一度去看身心科，吃了一年抗焦慮藥才按醫生建議停藥。問他狀況，他說那陣子焦慮失眠。「我強烈意識到狀態不太正常，連躺在床上都沒辦法。」某天深夜自己一個人坐在家中客廳，「覺得整個家看起來有一種可怕的感覺，很恐怖，我很難形容。」他跑去旅館睡，勉強睡上二個小時，早上回家跟老婆說自己需要看心理醫生，「隨便google一間身心科就去看了。」

他說過去從不看雞湯文，去年底看了一篇，雞湯文說年輕時事業起步，沒錢、沒時間、有健康；年老時，有時間、有錢、沒健康。最好的時段，是50歲到60歲，時間、健康、金錢都有。他說自己過去從不休假，因雞湯文影響，開始週休三日，但心病卻也沒好。「一直到今年春節，我跟同事講我要結束『上班不要看』，我就變好了，可能我長期以來一直很煩惱，現在終於把它放下了，因為『上班不要看』有感情的因素在裡面，但是它有金錢上的現實困境。」


更多鏡週刊報導
【一鏡到底】睪固酮與小鑽頭　呱吉邱威傑
【呱吉番外篇】當網紅要具備衝浪的能力
【呱吉番外篇】做新媒體像快時尚　網紅要有在議題上衝浪能力

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孫生女友崩潰停工！　揭「躺救護車擔架的人真實身分」
川普再出招！全面對「中國船隻」收靠港費
藍議員坦言「聽到倒閣瑟瑟發抖」：知道民調沒贏過民進黨嗎？
2女童玩夜市飛行船！重摔後腦著地　現場畫面曝光
林維恩12上12下狂飆9K！奪生涯首勝　稱霸聯盟雙冠王
快訊／新北某國中墜樓！　國二生宣告不治
快訊／家暴男持刀挾持　遭警連開2槍擊斃
瑤瑤「北港是窮人天堂」　發文被挖挨罵

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被1男緊貼放音樂！四叉貓吐「2句話」：他就默默的走掉了

10家健身中心「建築安全管理」出包　57%定型化契約不符規定

罷傅領銜人被控拿千萬補助　教育部：標案公開透明「無關罷免」

「聽到倒閣就瑟瑟發抖！」　國民黨議員：知道民調沒贏過民進黨嗎

LINE聊天紀錄不見了！「1步驟找回來」沒備份也不怕

呱吉：做新媒體像快時尚　網紅要有在議題上衝浪能力

星宇航空今首航神戶　台中國際航班再+1

「倒閣不是壞棋！」　醫點出2事：藍白支持者忍耐太久了

呱吉健檢發現睪固酮超標　冒險人生原來是內分泌作祟

網傳「賴清德兒宣誓成美國公民」！事實查核中心喊錯：影像變造

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

【泰格與雪兒】短篇朋友問這什麼問題

被1男緊貼放音樂！四叉貓吐「2句話」：他就默默的走掉了

10家健身中心「建築安全管理」出包　57%定型化契約不符規定

罷傅領銜人被控拿千萬補助　教育部：標案公開透明「無關罷免」

「聽到倒閣就瑟瑟發抖！」　國民黨議員：知道民調沒贏過民進黨嗎

LINE聊天紀錄不見了！「1步驟找回來」沒備份也不怕

呱吉：做新媒體像快時尚　網紅要有在議題上衝浪能力

星宇航空今首航神戶　台中國際航班再+1

「倒閣不是壞棋！」　醫點出2事：藍白支持者忍耐太久了

呱吉健檢發現睪固酮超標　冒險人生原來是內分泌作祟

網傳「賴清德兒宣誓成美國公民」！事實查核中心喊錯：影像變造

助邊緣兒少逆境前行　社工師盂家君獲雙料表揚肯定

趙小僑「續凍胚胎」默認還想生　典典寶寶大搖頭：只想要爸爸媽媽

蔣萬安「個人身分」夜衝北檢　綠：若不覺得自己是台北市長可以辭職

羅智強遭扇子打耳光！判賠結果出爐　邱議瑩判賠20萬

小半天農場春筍料理競賽　社會組和專業組料理筍王登基

飛機降落撞一下！　乘客轉頭驚見「輪子噴飛」滾走了

53歲婦發病突然死亡　獨留4歲女童被家中「6比特犬+貴賓」撕咬死

孫生女友揭「躺救護車擔架的人真實身分」！崩潰停工：醫院家裡兩邊跑

馬斯克爆砸「近5億封口費」！正妹作家為他產子　孩子名字曝光

2喜劇演員1個月內相繼離世！　天殘生前點名權樂「遺珠之憾」

【要拍拍～】貓貓奶音求爸拍屁屁　見手一停秒用眼神情勒XD

生活熱門新聞

今變天！週末雷雨轟2區　下週將創今年之最

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

台積電喊台灣要蓋11廠　魏哲家被酸爆

高鐵過站未停！駕駛連犯2離譜錯誤…被帶去驗尿

吸菸族心聲首公開！76.8%認為稅賦公平嚴重失衡，漠視吸菸族權益

26歲「少年股神」被川普關稅戰擊落　9位數歸零

明變天！　「鋒面掃全台」時間曝

還有強冷空氣　2波鋒面「全台雨最大」地區曝

國民黨議員：聽到倒閣就瑟瑟發抖！

信義區市場賣「800元Nike鞋」被查獲　當地人揭內幕

大甲媽遶境「狂拿150罐飲料+20包餅乾」囂張PO文

內湖「追風奇幻島」驚傳倒閉 　家長怒：剛儲值1萬

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

日本是「全球最瘦」國家！網紅醫曝「4關鍵」

更多熱門

相關新聞

呱吉身上刺青隱含內在投射　童年自卑到網路紅人

呱吉身上刺青隱含內在投射　童年自卑到網路紅人

年薪至少260萬！9大高薪職缺　新鮮人也OK

年薪至少260萬！9大高薪職缺　新鮮人也OK

內湖「追風奇幻島」驚傳倒閉 　家長怒：剛儲值1萬

內湖「追風奇幻島」驚傳倒閉 　家長怒：剛儲值1萬

日本是「全球最瘦」國家！網紅醫曝「4關鍵」

日本是「全球最瘦」國家！網紅醫曝「4關鍵」

小二男童被學校主任「束帶綁椅」！議員心疼曝真相

小二男童被學校主任「束帶綁椅」！議員心疼曝真相

關鍵字：

鏡週刊呱吉邱威傑

讀者迴響

熱門新聞

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」首發聲

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

家寧媽有動作了！

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

今變天！週末雷雨轟2區　下週將創今年之最

比特犬飼主爆「被活活揍死」不見狗屍　火化場回應了

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

1男2女辦驚世婚禮　3人喜帖曝光

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

快訊／朱立倫宣布26號集結凱道「罷免賴清德」

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面