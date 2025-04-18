呱吉卸任議員後陷入焦慮症　結束「上班不要看」就好了

▲《天元突破》是呱吉很喜歡的日本動畫，他將駕駛機器人的鑰匙刺在手臂上，是一顆發光的小鑽頭。

圖文／鏡週刊

YouTube頻道「上班不要看」在今年吹熄燈號。呱吉在直播中述說原因，講到掉眼淚，時間、金錢、流量都是人生課題。他說議員卸任後看了1年身心科，過去從不休假，因讀雞湯文開始週休3日，心病卻也沒好。直到宣布頻道結束，才感覺自己真的好了。

他手臂上有3個刺青。「陸五五參伍」「柒伍貳」紀錄這9年來的感情，第3個刺青是日本動畫《天元突破》裡，主角西蒙駕駛機器人的小鑽頭，象徵不斷突破極限，是他的內在寫照。睪固酮過高的男人，不甘於無聊，總是想吸引別人目光，最害怕的，是成為一個無聊的中年男人。

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呱吉的書櫃上，一格塞滿A漫，一格塞滿文學書《吳芬詩集》《軍犬》，另有一格放的是厚厚的童年相冊，衝突感很重，讓人很難判斷這人的個性。更衝突的是書櫃右上方那一格，放的是TENGA飛機杯與二座走鐘獎獎盃，獎盃後方是他的台北市市議員當選證書，證書照片裡的他，比著Rock and Roll的手勢。

結束頻道設新公司

採訪時間是下午3點半，地點是「上班不要看」的工作室。前陣子，他開直播宣布成立9年、訂閱數89萬的YouTube頻道「上班不要看」結束，團隊解散。月租8萬元，位於11樓能俯瞰華山文化園區與民進黨黨部的工作室準備搬了。工作室幾個房間都清空了，門口幾台拖車堆著準備運走的雜物，氣氛有點蕭索。

▲公司結束，呱吉邀請歷年約20位員工一起吃飯。（圖／翻攝自YouTube頻道「上班不要看」）

呱吉還沒來，前員工Amy幫我們開門。閒聊幾句，Amy資歷4年，談到失業神色不愁苦，下一份工作還在找，正聊到企劃發想過程很好玩時，呱吉來了。49歲的中年男子，身穿淡黃色印花襯衫、寬版牛仔褲、綠色花襪子，模樣不像老闆，倒像大學生。

他一入門就問Amy：「妳怎麼來了？」「我今天回來，一回來就來找你耶！」「妳皮膚怎麼這麼白？妳是不是沒在做事？」「沒有，我很認真，哈哈哈。」呱吉轉頭向我們解釋，Amy最近去尼泊爾當志工教小和尚講英文，又轉頭說：「妳有遇到我說的六塊肌小和尚嗎？」「沒有那種小和尚啦！」氣氛嘻笑輕鬆，一點都沒有被裁員工與老闆那種對立的冰冷感。

這一年多來，他拍旅遊實境結合原創音樂的影集，去了不少國家，例如阿姆斯特丹、蒙古。拍影片燒錢，話題也就來到錢這回事。他說一開始跟顏社的迪拉、台通李毅誠湊160萬元到阿姆斯特丹拍影片，一次就燒完了，為了有資金繼續拍，他成立「年終領十二個月有限公司」，向文化部申請補助600萬元。「我們整個預算那時候抓2,700萬元。」公部門撥款要等成果，緩不濟急，所以他先跟銀行貸款，現在是頂著債務壓力。「我們現在總共花到900萬元左右，然後這一年，我利息加本金也還100多萬元了。」

議員卸任看身心科

他說話有時像高階經理人在做專案報告，有時又像在錄Podcast，問什麼都能說上一大段內容。時間、金錢、流量是網紅三大課題，流量換成事業，也等於是每個人的人生課題。

▲呱吉左手臂上的刺青「陸五五參伍」，是成立「上班不要看」時登記的公司名稱。

他議員卸任後，一度去看身心科，吃了一年抗焦慮藥才按醫生建議停藥。問他狀況，他說那陣子焦慮失眠。「我強烈意識到狀態不太正常，連躺在床上都沒辦法。」某天深夜自己一個人坐在家中客廳，「覺得整個家看起來有一種可怕的感覺，很恐怖，我很難形容。」他跑去旅館睡，勉強睡上二個小時，早上回家跟老婆說自己需要看心理醫生，「隨便google一間身心科就去看了。」

他說過去從不看雞湯文，去年底看了一篇，雞湯文說年輕時事業起步，沒錢、沒時間、有健康；年老時，有時間、有錢、沒健康。最好的時段，是50歲到60歲，時間、健康、金錢都有。他說自己過去從不休假，因雞湯文影響，開始週休三日，但心病卻也沒好。「一直到今年春節，我跟同事講我要結束『上班不要看』，我就變好了，可能我長期以來一直很煩惱，現在終於把它放下了，因為『上班不要看』有感情的因素在裡面，但是它有金錢上的現實困境。」



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