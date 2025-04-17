年薪至少260萬！美媒列9個高薪職缺　新鮮人也能勝任

▲美媒整理出9個新人也能勝任的高薪遠端工作。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

美國財經媒體《FinanceBuzz》根據美國勞工統計局（BLS）統計數據，整理出9個無需高階文憑或多年工作經驗、且入門菜鳥及尋求轉職者也能勝任的遠端職缺，平均年薪至少達8萬美元（約新台幣260萬元）。

1.技術寫作員（Technical Writer），平均年薪8萬50美元（約新台幣260萬元）

這項工作負責將難懂的專業術語及行話，轉化成容易理解的文字，負責撰寫公司操作指南、產品說明手冊等文件，須具備寫作背景及特定領域知識。

2.預算分析師（Budget Analyst），平均年薪8萬4,940美元（約新台幣276萬元）

負責位私人企業、政府部門或學院等機構規劃預算，需具備數學及財務能力，以及金融背景或相關領域學位。

3.UX／UI 設計師（UX/UI Designer），平均年薪9萬2,750美元（約新台幣300萬元）

工作專注於設計產品設計（UI）與操作體驗（UX），設計程式或工具都能自學，不需傳統學歷。

4.個人理財顧問（Personal Financial Advisor），平均年薪9萬9,580美元（約新台幣323萬元）

需具備金融、商業相關學歷及背景，提供專業建議，協助客戶進行投資及理財規劃。

5.資料科學家（Data Scientist），平均年薪10萬8,020美元（約新台幣350萬元）

負責解析大量數據，提供企業決策依據，具備資工背景及程式能力，偶爾會參與會議或親自簡報。

6.銷售工程師（Sales Engineer），平均年薪11萬6,950美元（約新台幣380萬元）

透過解說向潛在客戶銷售產品，能抽取可觀傭金。

7.資料庫管理員（Database Administrator），平均年薪11萬7,450美元（約新台幣380萬元）

負責架設並維護公司資料庫，需有資工背景，偶爾必須親自到伺服器所在地一趟。

8.精算師（Actuary），平均年薪12萬美元（約新台幣390萬元）

透過數學模型評估客戶財務風險，最後具備統計學、數學、金融等背景，還要熟悉程式語言。

9.軟體開發員（Software Developer），平均年薪13萬160美元（約新台幣423萬元）

人力市場需求大，預估未來10年將成長17％，負責開發程式。



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