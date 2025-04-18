呱吉健檢發現睪固酮超標　冒險人生原來是內分泌作祟

▲「上班不要看」的工作室陽台，能看到市民高架、台北101，風景極好。

圖文／鏡週刊

呱吉在影片裡總演一個被員工拱著做各種荒唐事的正經老闆，員工提議拍他選里長，結果越搞越大，變成選議員，他甚至改身分證名字為「邱議員」。他不只是玩玩而已，他籌組政治團隊，四處請益拜會，並為員工上課。他活用自己擅長衝網路聲量的能耐，成功選上議員。「我等於是把30到40歲的職場經驗，應用在我20歲想做的事情，就是創作內容。中間跑去選議員，像是累積的成果終於推到一個高峰，那個時候真的很快樂。」他笑了一下，語氣興奮，但又掉了下去，略帶沮喪。「現在我又覺得某一個階段已經結束了，過去10年我好像已經做到某個極致，我不可能更好。」

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▲2018年，呱吉以網紅身分，選上台北市第3選區市議員。

曾任他的競選總幹事、辦公室主任，現在是經紀人的潘佳吟說：「他選議員是他內心有一個使命，但我們很不喜歡他做政治。我們跟著他在政治第一線，其實做得很痛苦。他現在發表政治言論會影響他的商業案件，會掉很多合作。他從以前就非常關心社會政治、時事議題，就算他卸任，私底下還是會跟我們討論問題，像數發部被刪預算，他很關心，問我們議題的癥結點是什麼。」

理想典範小島秀夫

呱吉說，網紅一詞負面，並無法概括他，他認為自己是一個企劃發想者，「Creator、主創。」「我想要像小島秀夫。」小島秀夫是知名電玩遊戲製作人，人緣極好，其作品《死亡擱淺》邀請諸多大牌演員，如《陰屍路》諾曼‧瑞杜斯、《○○七》電影系列麥茲‧米克森、蕾雅‧賽杜參與遊戲演出。

▲呱吉最近的興趣是騎重機。（圖／呱吉提供）

「小島秀夫的作品不見得最賣座，可是大家都覺得他的東西超酷，他平常就是在推特上面發一些很幹的文章，但是每隔3、5年他新作品出來的時候，大家都很期待。我希望有足夠長的時間孵一個很酷的作品，可以在大家的腦海中停留10年、20年，甚至一輩子。」聊到這邊，他有點不好意思，又說：「這東西（拍影集）成本真的很高，如果做出來的東西沒有那麼好，我還有辦法再做第二次嗎？其實我不知道。」

話題憂鬱了，想到他在臉書上貼了自己睪固酮超標的健檢報告，問他是怎麼一回事？他說是因為接減重業配做全身健康檢查，其實2年前就發現自己睪固酮過高了。「因為睪固酮通常都是低下，所以內心有點雀躍，該不會這是好事吧？」他突然捲舌講話，甚為得意俏皮。「醫生也提到，我雌激素分泌也比一般人多一點，他覺得我可能是一個什麼都分泌得比較多一點的人。」

你有沒有想過自己的人生都是內分泌作祟呀？「有可能呀！因為身體是一個精密機械，影響因素太多太複雜，與其煩惱這件事情，不如就單純接受事實，你的問題我有想過，可是我能怎麼辦呢？」醫生開營養品與藥物給他，一天要吃十幾顆，他說不確定自己有什麼變化，只覺得精神狀況不錯。

▲這2年，呱吉常接觸大自然，去了蒙古、北極，最近是到日本滑雪。（圖／呱吉提供）

你會不會害怕如果調整成正常值，你會變成一個很無聊的中年男子呀？「有啊，所以我內心隱隱希望不要被調整得太過頭。」你老婆怎麼想呀？「她覺得一天到晚環繞我的很多事情，原來都是這個東西害的。我太愛做一些冒險性的事情，她覺得很煩，一天到晚都要擔心我不小心死在外面，譬如運動，我沒有辦法做沒有速度的運動，沒辦法慢跑，感覺太無聊了，我可以接受騎腳踏車或是溜滑板，然後現在騎重機。」

他說女生不是都會穿比基尼在雪地拍照，貼社群媒體吸引萬人點讚嗎？所以他上週去日本滑雪，就決定拍裸體滑雪的影片。正想吐槽他的裸體誰會想看？但他說話實在超快，還來不及吐槽，他已經開始講自己現在不能劇烈運動。因為拍片時腎上腺素爆發，雖然不覺得冷，但滑得太快，人飛出去摔傷肋骨，連攝影機也摔壞了，還是靠「百靈果News」的凱莉用手機幫忙拍才完成。「它是一個很糟糕的結果，可是我沒有後悔，因為去雪場玩這件事情還是很開心的，這個影片出來的時候，大家應該會覺得很有趣，對我來講，這一切還是有賺的。」



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