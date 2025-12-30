兩岸關係欠佳　台企聯會長李政宏：台商很為難

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

兩岸關係持續緊繃，大陸台商處境尷尬。對此狀況，大陸全國台企聯會長李政宏直言，台商很為難，因為經濟要發展一定是政治要穩定，而台商都希望兩岸經濟能夠更融合地發展。

2025年大陸全國台協會長座談會今（30）日上午在北京的中國大飯店舉行，大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌，以及新聞局局長陳斌華、經濟局局長彭慶恩、綜合局局長王冰等陸方官員出席。

出席的台商人士方面，有大陸全國台企聯會長、監事長、榮譽會長、秘書長、常務副會長等主要會務幹部，及全大陸145家台協會長或代表，14家全大陸台企聯常務理事單位代表。

談及兩岸如何破冰，李政宏會後受訪表示，堅持和平發展是最重要的想法和概念，如果能夠建立在民族情感、經濟互相交融，以及兩岸民間的親密交往當中，沒有什麼不能破冰的。

李政宏強調，應該要排除更多的意識形態，堅持和平才是兩岸共同的理念跟和信念，和平發展才是兩岸人民幸福的最重要基礎，「我相信只要秉持這種概念的話，沒有什麼不好談的，沒有什麼不能夠破除的障礙」。

李政宏提到，他要呼籲民進黨當局不要為了每次選舉繼續操縱抗中，希望他們推動兩岸關係往更好的方向去發展，而不是往對抗的方向去擦槍走火，這不是兩岸人民之福。

被問及兩岸關係不好，台商夾在中間是否為難？李政宏回應，「當然是很為難了」，經濟要發展一定是政治要穩定，如果地緣政治有太多摻雜的因素，都是台商非常擔憂的，台商都希望兩岸經濟能夠更融合地發展。他另強調，台商非常關注兩岸關係，因為一旦發生動蕩以後，經濟勢必會下滑。

▲大陸全國台企聯榮譽會長丁鯤華。（圖／記者陳冠宇攝）

大陸全國台企聯榮譽會長丁鯤華受訪時，被問及期待新一年的兩岸關係如何改善。他直言，「我的看法還是比較樂觀」，因為所有的關係都有坡峰坡底，尤其這幾天在演習，台灣的民眾也能慢慢感受到戰火就在身邊，民進黨一意孤行的話，可能這些戰爭擦槍走火的情況會發生。

丁鯤華認為，台灣人民有智慧能夠解決一些事情，最重要的是用什麼樣的信心、什麼樣的方式，讓台灣民眾能夠多了解大陸，多了解整個社會的情況、多了解國際的情況。

▼2025年大陸全國台協會長座談會。（圖／記者陳冠宇攝）