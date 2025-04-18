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黑吃黑700萬！詐團祭追殺令跑到小琉球　車手被逼從4層樓高跳崖

▲▼犯罪,行兇,挾持,尾隨,暴力,威脅,跟蹤,傷害。（圖／記者周宸亘攝）

▲詐騙集團車手疑私吞700萬贓款，被擄走逼迫跳崖。（示意圖，非本案當事人／資料照）

記者黃資真／屏東報導

弘仁會詐騙集團「乾坤車隊」因懷疑張姓車手私吞贓款700萬元，趁著張男到小琉球遊玩之際將他擄走，並以對家人、女友不利為由，逼張男跳下4層樓高懸崖，幸張男命大未墜海，被送醫救治後撿回一命。屏東地院依殺人未遂罪判處其中4名嫌犯8年至2年不等刑期。

判決指出，張姓男子因被集團蔡姓創辦人等人懷疑私吞700萬贓款，在2023年5月9日與女友一度被拘禁，後因警方獲報到場，2人才獲救。但蔡男等人得知張男人在小琉球玩，5月11日找來陳姓、楊姓、彭姓、孫姓、呂姓男子，追殺到當地找人。

眾人的對話紀錄中，數度討論殺人棄屍手法，包括綁石頭推入海中、挖掘深坑活埋或殺害後買水泥封屍等等，挖好洞後，在晚上9時許於張男居住民宿附近的超商堵人，將他擄上車狂毆，且拘禁在他們訂的民宿，繼續動手逼迫張吐實贓款去向。

而後在蔡姓男子的指示下，把殺人計畫自挖坑活埋改為跳崖，因此5人將張男帶到民宿後方，逼迫他從4層樓高的懸崖跳下，陳男恫稱「只要跳下去，就能給蔡男一個交代，不論是生是死都不會再來找；如果敢逃跑，就保證會對家人及女友不利」、「去吧，再不去我要踹了」，張自知無處可逃自行跳崖，楊、陳還往下丟擲石頭、拿手電筒照射確認人死了後，5人便離去。

家庭、暴力、打架、吵架、巴掌、耳光、虐待（圖／CFP）

▲張男在民宿被揍的滿身是傷。（示意圖，非本案當事人／CFP）

幸運的是，張墜落時身體正好卡在懸崖下方凹處，未墜落海中，受有頭部、頸部、後背、肢體多處擦挫傷及額頭撕裂傷3公分之傷害，聽到經過的機車聲後張連忙呼救，在警方協助送醫救治下並無生命危險。後續警方循線逮到4人，第5人陳姓男子逃亡通緝中。

屏東地院審理，孫、楊、彭僅認傷害、私行拘禁，否認殺人未遂，犯後態度不佳，依共同犯殺人未遂罪各處8年、7年、7年；呂男則因坦承犯行，依共同犯殺人未遂罪處2年、緩刑5年，向公庫支付30萬元。全案可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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