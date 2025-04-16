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小琉球8間船舶公司「聯合漲船票」市占超過8成　公平會重罰1100萬

▲受利奇馬颱風帶來強烈西南氣流影響，東琉線交通船10日停航。（圖／記者陳崑福攝）

▲東琉線8家船舶運送業者聯合調漲船票價格，公平交易委員會重罰1100萬。（圖／記者陳崑福攝）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣小琉球是我國熱門的觀光景點之一，2023年登島觀光的人數更突破百萬人次，然而經營小琉球航線的船舶業者卻在2023年1月開始聯合漲價。公平交易委員會16日開會後決議，針對泰富國際輪船公司、藍白航運公司等8間船舶業者開出總共1100萬元罰鍰。

公平交易委員會發現，泰富國際輪船股份有限公司、藍白航運股份有限公司、競強輪船股份有限公司、飛馬輪船股份有限公司、觀光輪船股份有限公司、眾益輪船股份有限公司、東信輪船股份有限公司、誠翔輪船股份有限公司等8間船舶業者，合意自2023年1月起調漲東琉線民宿優惠票價，同年4月又調漲該航線之一般旅客票價。

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公平交易委員會16日召開會後，認定上述8間業者已構成聯合行為，分別開處藍白公司430萬元、泰富公司250萬元、競強公司、飛馬公司、觀光公司、誠翔公司、眾益公司、東信公司等各70萬元，總計開出1100萬元罰鍰。

公平會指出，上述公司2022年11月至12月間開始對小琉球民宿業者陸續提供來回全票低於370元、半票低於200元之票價相互競爭，其中藍白公司、泰富公司2022年12月共召開2次會議，並通知東琉線交通客船聯營處、競強公司、飛馬公司、觀光公司、眾益公司、東信公司、誠翔公司等6家業者派人與會，並在會議中討論優惠票價、一般旅客票價的漲價事宜。

公平會說，上述8家業者藉由2次會議以及會後聯營處與競強公司等6家進行內部討論後，合意共同自2023年1月1日起調漲民宿優惠票價為來回全票370元、半票200元，且自2023年4月1日調漲一般旅客票價為來回全票450元、半票225元與單程全票250元、半票125元，並如期實施。

公平會透露，依據市場資料，上述8家業者在東（鹽）琉線船舶運送服務市場占有率合計逾8成。公平會依調查結果認定，前述業者聯合調漲船票價格行為不僅削弱彼此的競爭，最終亦將導致該航線船票價格整體性的上漲，嚴重影響相關市場功能，故予以處分。
 

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