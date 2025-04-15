快訊／台中民宅凌晨3死惡火　母緊抱2幼女燒到碳化

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區今天（15日）凌晨發生火警，中興路一段一處連棟透天厝疑3樓不明原因起火，火勢波及隔壁民宅，兩棟住戶疑有近10人倉皇逃生，但有1名26歲林姓母親以及2名7歲、5歲女兒逃生不及，3人都不幸罹難，據了解，當時母親為保護2名年幼女兒，在寢室內以身軀緊緊將女兒護住，待消防人員發現時，已經燒至碳化，場面令人鼻酸。

消防局今天凌晨12時許獲報，大里區中興路一段216巷發生民宅火警，立即派遣7個分隊前往搶救；到場發現為連棟透天厝，且傳有人員受困，經撲滅火勢進入搜索，確認有3人罹難。

據了解，罹難者為1名26歲林姓女子，以及她的7歲、5歲女兒。案發後死者家屬抵達現場查看，其中女子的公公指出，火警發生地點疑為透天厝3樓隔間處，案發時媳婦（死者）跟2個孫女都睡在3樓房間，疑似來不及逃難，不幸喪生，被消防人員發現時，媳婦抱著2個孫女，緊緊地保護著。

▲民宅三樓冒出熊熊火勢。（圖／翻攝記者爆料網）



媳婦、孫女遭遇不測，公公情緒低落，他哽咽地說，「遇到了，沒辦法。」他也透露，當時火勢波及到隔壁房子，隔壁房也都是親戚居住，約有6、7人，但是住在1樓與2樓，得以順利逃生。

全案目前警方正在通知相關家屬到案說明，以釐清案情，警方並報請檢察官，預計今天上午8時許到場進行勘驗。詳細起火原因，由火調人員調查。