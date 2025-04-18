「倒閣不是壞棋！」　醫點出2事：藍白支持者忍耐太久了

▲台北市長蔣萬安及國民黨立委昨晚現身北檢前抗議 。（圖／翻攝自國民黨臉書直播）

記者曾筠淇／綜合報導

國民黨北市黨部17日因涉罷免案偽造文書，被調查局搜索約談，國民黨主席朱立倫下令赴北檢聲援，台北市長蔣萬安也到場，並指出立法院應推動倒閣。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，提出倒閣不一定是壞棋，「藍白的支持者忍耐太久了，迫不及待有一次投票發泄」。

蔣萬安昨晚到北檢外聲援，他受訪時說自己到場是「個人行為」，身為國民、三個孩子的父親，一定要站出來抗議司法不公。他也具體主張，與其讓執政者用不公不義毀壞台灣，立法院應推動倒閣。

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對此，蘇一峰就在臉書上發文表示，「罷免只能罷藍不罷綠，抓柯文哲後抓國民黨，的確讓人覺得司法不公平，藍白的支持者忍耐太久了，迫不及待有一次投票發泄」。他認為提出倒閣不一定是壞棋，畢竟目前川普的動作很多變數，如果之後又針對台灣，恐怕會激起人民對政府的不信任，「川普是綠營執政最大的不穩定要素」。

對於倒閣的說法，蔣萬安今（18）日表示，如果只是非我族類就等著檢察官上門，台灣還是民主國家嗎？台灣的民主已經被民進黨扭曲了，「所以，關於倒閣，我現在不是立委，我也沒有任何黨職，我就提出一個主張，建議立法院推動倒閣。」

蔣萬安說，如果賴清德總統因此解散國會，大家可以有個更全面的角度來思考問題、決定台灣走向。