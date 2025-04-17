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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安今晚赴北檢聲援！綠議員批「背棄法治與市民」　喊話回頭是岸

▲▼蔣萬安出席2025雙北世壯運組織委員會第9次委員會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署偵辦「死亡連署」涉偽造文書案，今（17日）上午7時指揮調查局搜索國民黨台北市黨部，並約談市黨部主委黃呂錦茹等4人，使國民黨主席朱立倫號召所有黨公職今晚赴北檢，台北市長蔣萬安也表達會去。民進黨台北市議員林亮君痛批，蔣萬安在市長責任與政黨立場間，選擇背棄法治與市民；民進黨台北市議員顏若芳也喊話蔣萬安回頭是岸，若執意為之，請不要出現「台北市長」職稱、不得使用公務車。

針對蔣萬安17日下午表達將赴北檢聲援黃呂錦茹，民進黨台北市議員林亮君於臉書發文表示，「蔣萬安執意出席今晚國民黨在北檢外的違法集會，法治靠邊站，黨意擺中間！」

林亮君批評，「蔣市長，你代表的是240萬市民，不是國民黨！」北檢和北院周邊是集會遊行禁制區，蔣萬安明知道這場抗議違法在先，卻還要帶頭參與，身為台北市長應該維護秩序、依法行政，居然要一起違法陳抗。

林亮君指出，當國民黨疑似涉入連署造假，社會質疑聲四起，蔣萬安可以呼籲司法勿枉勿縱、可以要求檢調秉公法辦，但卻跑去幫黨背書，還要違法集會，「蔣萬安犧牲市長公職的立場，以換取黨內的掌聲。在市長責任與政黨立場之間，選擇了背棄法治與市民」。

▲▼台北市議員林亮君。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員林亮君。（圖／記者李毓康攝）

民進黨台北市議員顏若芳也於臉書發文提到，蔣萬安求學時期全部都在鑽研法學，如今卻公然挺違法的死人連署，「書真是白讀了。」國民黨今晚準備動員群眾，到北檢抗議檢調為死亡連署案搜查國民黨市黨部，蔣萬安今接受媒體聯訪時說自己會到場響應，「看到這個新聞我都要吐血了」。

顏若芳說，回顧蔣萬安的求學歷程，從政大法律系到美國賓大法學碩、博士，一路上都是在鑽研法學，如今針對自家人大量的死亡連署爭議，卻選擇為了政治公然挺違法，身為首都市長卻帶頭違憲亂政、目無法紀，不僅嚴重瀆職，更是背棄了自己一生的學養，書都白讀了。

顏若芳認為，目前北市選委會的主委及總幹事，也身兼蔣萬安市府閣員（秘書長、民政局長），如今蔣萬安公然表態挺違法，難道也代表北市選委會認為涉及違反偽造文書、個資法的死亡連署行徑沒有問題嗎？蔣萬安挺違法的行徑，不僅嚴重損害市府聲譽，更恐讓外界質疑選委會的公正性，北市選委會應儘速出面表態、端正視聽。

顏若芳稱，國民黨近來頻頻跳針稱檢調「辦藍不辦綠」，然而以台中為例，台中地檢署已表明罷藍、罷綠的連署案都有發生死亡連署情事，目前也都已經立案偵辦中，事實上並沒有任何偏頗；然而國民黨針對罷藍、罷綠的死亡連署比率懸殊一事，不僅置若罔聞，還只會大打政治迫害牌，根本是刻意裝瞎戕害司法。

最後，顏若芳強調，雖然備感無奈，但身為台北市議員，還是要呼籲蔣萬安回頭是岸，不要公然挺違法葬送整個北市府聲譽，「但如果你執意為之，也請不要在現場出現『台北市長』的職稱、不得使用公務車，你自己爛就好，不要拖整個台北下水！」

▼台北市議員顏若芳。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者林敬旻攝）

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