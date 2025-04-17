蔣萬安響應朱立倫包圍北檢　綠批帶頭違法：當家鬧事讓北市警察為難

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席朱立倫今（17日）日下動員令，號召黨公職、群眾包圍台北地檢署，聲援涉嫌連署偽造文書而遭北檢約談的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，台北市長蔣萬安也將出席。然而，北市府秘書長李泰興日前備詢時親口證實，北市選委會逐一查核揪錯，許多連署錯誤一望即知，連姓名都抄錯。民進黨指出，連署造假就是違法，國民黨違法行徑不僅被領銜人母親、國民黨台北市議員證實，也是由蔣萬安執政的台北市選委會親自查核。不僅連署造假違法，蔣萬安還要帶頭違法，讓台北市警察左右為難，當家鬧事，完全不適任首都市長。

民進黨發言人韓瑩指出，面對國民黨死亡連署涉及偽造文書，檢調搜索國民黨台北市黨部，並約談主委黃呂錦茹，被國民黨惡意指控為司法迫害。但國民黨台北市黨部之所以遭到調查，正是因為自身發起的惡意罷免，遭查出大量死亡連署。

而且國民黨議員鍾小平更爆料，有人把國民黨青工會名冊拿給領銜人李孝亮，李孝亮是人頭，完全沒有參與連署。韓瑩表示，甚至在違法遭到告發後，李孝亮二度與黃呂錦茹碰面，讓人合理懷疑有串供滅證之虞。國民黨主導系統性抄名冊的違法行為，早已昭然若揭。

罷免連署書查對皆由各地方選委會負責，台北市選委會就是由蔣萬安的市府秘書長李泰興擔任選委會主委。李泰興親口在市議會證實，台北市選委會逐一查核揪錯，許多連署錯誤一望即知，連姓名都抄錯。韓瑩指出，朱立倫若要率眾抗議，應該先去台北市政府找蔣萬安要說法，而不應該假司法迫害之名，行政治惡鬥之實，意圖干擾司法。由國民黨主導罷免綠委的不合格率，動輒三成以上甚至高達四成，全台將近2萬份的不合格連署，死亡連署更是近2千人，連署造假就是違法，死亡連署更是違法鐵證。

韓瑩表示，朱立倫面對國民黨涉及系統性抄名冊的違法行徑，接連遭到藍營執政的台北市選委會、國民黨台北市議員、領銜人母親證實，朱立倫不思反省、至今仍不願面對社會說明，反而帶頭政治惡鬥，號召藍營支持者包圍北檢，是朱立倫黨主席無能的展現。

韓瑩表示，國民黨不僅涉嫌造假連署的組織犯罪，違法在先，現在又要於集會禁制區的北檢號召聚眾，視國家法律如無物。甚至應謹守行政中立、依法行政、督導台北市警務治安的台北市長蔣萬安，竟然響應違法集會稱會出席，簡直荒謬至極、目無法紀。國民黨不僅干擾司法，現在蔣萬安還要帶頭違法，至首都治安於不顧，讓台北市警察左右為難，蔣萬安是當家鬧事，完全不適任首都市長。