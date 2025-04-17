藍轟罷免傅崐萁領銜人協會領千萬補助　綠打臉：協會理事是傅的主任

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▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

花蓮鳳林鎮北林三村社區發展協會及鳳林鎮觀光旅遊發展協會近年取得政府標案與補助，金額合計高達951.4萬元，兩協會前負責人皆為罷免立委傅崐萁的領銜人李美玲。國民黨主席朱立倫、黨團今（17日）痛批這是貪汙。對此，民進黨冷回，李美玲早已卸任理事長，且傅崐萁的鳳林區主任陳威誠為該協會目前的常務理事，請問傅崐萁的主任也是民進黨側翼嗎？且地方社性組織社團都是由縣府單位輔導管理，那麼過去八年的縣長是誰？協會沒有縣府輔導能申請到補助款嗎？

國民黨連兩日指控，罷免傅崐萁的領銜人李美玲是民進黨養的，她曾擔任「花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會」和「鳳林鎮觀光旅遊發展協會」的理事長，近年獲得民進黨政府近千萬補助。對此，民進黨發言人韓瑩表示，這是相當惡意的攻擊，國民黨一貫手法就是將反對的聲音打成側翼，像是之前的葉爸老師嗆傅崐萁通匪，她只是心疼花蓮公民，就被國民黨極盡所能的攻擊。

韓瑩指出，李美玲在早已卸任協會理事長，而現任理事就是傅崐萁鳳林區的主任陳威誠，照國民黨的說法，傅崐萁的主任也是民進黨養的側翼嗎？且地方社性組織社團都是由縣府單位輔導管理，那麼過去八年的縣長是誰？協會沒有縣府輔導能申請到補助款嗎？領銜人李美玲只是長期關心花蓮在地社區發展的公民，一個正常的申請補助的團體，這個時候遭刻意攻擊，很明顯就是傅崐萁出奧步，要阻止排山倒海的罷傅民意。

客家部代理主任黃駿翔指出，鳳林鎮是一個典型的客家庄，在李美玲多年的努力下，2014年成為全台灣第一個獲得義大利國際慢城聯盟認證的「國際慢城」，甚至被當成花蓮觀光宣傳的亮點，大家都在自己能力所及範圍行銷花蓮，沒有必要用這樣惡意抹黑的手段，打壓認真為花蓮努力的人。

青年部主任黃聖文說，花蓮罷團日前發現連署書格式有誤，檢查補救當中，卻被國民黨抹黑成偽造文書，現在更有不肖人士利用這個機會，疑似從台北以「百年花蓮時光洄瀾」名義寄出錯誤連署書，試圖干擾罷免進行。花蓮罷團今日會正式寄出重簽的連署書，信件內會附有微光花蓮聲明，拜託已經簽過二階的人，如果擔心簽到錯誤格式要重簽寄回的話，請務必以鉛筆在背後打勾方便罷團志工分類，呼籲最後關頭新簽、重簽一起來守護花蓮。

