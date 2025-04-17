全家推「烤玉米」銅板價30元 ！全台2700店開賣　限時組合優惠

▲全家推出烤玉米「夯番麥」銅板價，即起擴大至全台2700間店開賣。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店推出夜市經典小吃烤玉米「夯番麥」，首波在雙北10間店舖試賣後大獲好評，即日起擴大至全台2700間店販售，成為全台最大的連鎖烤玉米專賣店，每支只要30元銅板價，即日起至5月13日，還有限時特價「2件49元」，搭配指定飲品也有49元超值配餐優惠。

全家熟食區自2007年起推出「夯番薯」，創下年銷2200萬條的驚人紀錄，並於2023年加入「夯馬鈴薯」，幫助夯夯家族年業績突破10億元。此次，夯夯家族迎來新成員「夯番麥」，進一步滿足消費者對夜市小吃的需求。

「夯番麥」選用泰國清邁農場契作的非基因改造玉米，粒粒飽滿，採用獨步全球的燒烤技術，不需額外調味，便能呈現炙燒風味及玉米的自然鮮甜。為慶祝新品上市，即日起至5月13日，購買「夯番麥」可享「2件49元」特價優惠，並有指定飲品搭購的49元超值配餐優惠。

▲全家推出烤玉米「夯番麥」銅板價。（圖／業者提供）

相較市售烤玉米平均價格70元起跳、份量大小不一，全家的「夯番麥」則主打小份量、方便帶著走、銅板價30元等特色。消費者可透過全家APP「地圖趣」的「限店美食瘋」功能，查詢販售店舖資訊，隨時享受現烤美味。

全家便利商店生鮮現做調理部林鴻成部長表示，全家熟食區已經發展超過30年，從1.0的茶葉蛋鍋、熱狗機，到2.0的夯番薯機台，再到現今的3.0新型態熟食區，持續引進多樣化的設備和產品。夯夯家族的產品，如夯番薯和夯馬鈴薯，以其自然風味和健康取向深受消費者喜愛，帶來豐厚業績。

★7-11「蒸玉米」熱銷

7-ELEVEN自2017年起率先在交通轉運站、學區等商圈推出「蒸黃金玉米」，並與在地農民合作，以一株一穗的方式培育高品質的玉米，經過嚴格篩選和溯源管理，包含紫白相間的「糯玉米」和香甜的「黃金玉米」，目前已在500間門市限定販售。

蒸玉米透明外蓋的機台，讓蒸的過程一目了然，提升購買慾望，並方便消費者夾取。自去年10月引進以來，已有近百萬消費者購買，成為早餐和下午點心的健康選擇，尤其在交通轉運站和國道服務區的門市，單日銷量曾達800支以上，成為熱食業績成長的重要推手。