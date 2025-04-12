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咖啡買1送1、哈根達斯買4送4！四大超商「周末省錢優惠」一次看

▲▼超商中秋優惠。全家多項夯品買1送1、Let’s Café單品特價。7-11霜淇淋、思樂冰、酷聖石冰淇淋「第2杯半價」。（圖／業者提供）

▲全家周末單品咖啡「買1送1」。（圖／OKmart 提供）

記者林育綾／綜合報導

周末享受小確幸也別忘了把握優惠！四大超商紛紛推出好康，包括哈根達斯雪糕「買4送4」，多項商品如零食、飲料、泡麵、生活用品「買1送1、兩件更省」。全家加碼周末「單品咖啡買1送1」，還有霜淇淋也「買1送1」。

▲▼OKmart優惠。（圖／業者提供）

▲四大超商推出哈根達斯「買4送4」。（圖／OKmart 提供）

★哈根達斯買4送4

「哈根達斯雪糕」在全台4大超商7-11、全家、萊爾富、OKmart，4月11日至15日同步「買4送4」優惠，原價每支129元，等於8支特價516元，平均單支不到65元。

▲超商周末優惠，7-11指定咖啡第二杯10元。（圖／7-11提供）

★7-ELEVEN

即日起至4月13日多項商品優惠，CITY TEA 水果冰沙多肉葡萄買1送1、CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品馥芮白「第二杯10元」。

Niseko紅茶奶蓋雪糕、桂格補氣養蔘蜂蜜飲、美顏膠原莓果飲、味味A紅燒牛肉湯麵等「買1送1」，KIRIN午後紅茶奶茶「買2送1」。

生活用品包括舒潔濕式衛生紙30抽，3件只要109元，平均每包不到37元。舒潔厚棒抽取衛生紙一包60抽，43元「買1送2」，等於1件價錢帶回3包。

▼7-11即日起至4月13日優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家即日起至4月13日，推出「會員限定優惠」、「康康五」周末優惠，多達近30項商品「買1送1」或「兩件更省」，像是Let’s Café特濃拿鐵、四季春青茶，同品項「第二杯10元」，還有冰品、補給飲料、零食泡麵等多樣好康，省荷包又有小確幸。另外，全家周末五六日加碼，單品美式、拿鐵「買1送1」。

▼全家會員優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

●「康康5」買1送1

威德 in運動補給飲料，買1送1（原價35元）。
鹼性離子水800ml，買1送1（原價29元）。
杜老爺藍莓優格雪糕，買1送1（原價45元）。
阿奇儂Ｘ鮮乳坊白巧克力戀乳雪糕，買1送1（原價40元）。
霜淇淋，買1送1（原價49元）。
喝的霜淇淋，買1送1（原價69元）。

▼全家周末「康康五」買1送1優惠。（圖／業者提供）

▼全家周末單品咖啡買1送1。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至4月13日限時殺優惠，泡麵有農心辛辣白菜風味麵、雙響泡鹽味豚骨湯麵「第二件10元」，素飄香風味麵多種口味任選「兩件88折」。熟食部分，HI-L鹽水雞原價59元，限時特價49元。

飲品有左岸咖啡館系列「任選兩件48元」、FIN補給飲料「兩件40元」、UCC無糖黑咖啡「買1送1」，樂法沙瓦（葡萄、水蜜桃、檸檬口味）任選第二件只要30元。保健品則有葡萄王益菌王粉末顆粒（2gx3包）「買1送1」。

▼萊爾富即日起至4月13日限時殺優惠。（圖／業者提供）

●門市即日起至4月29日，咖啡、現調飲品優惠：

巧克力歐蕾買1送1，5折（原價50元、特價25元）
摩卡咖啡買1送1，5折（原價70元、特價35元）
燕麥奶拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）

●萊爾富APP即日起至4月29日：

大杯特濃美式，買20送20（原價每杯55元）。
大杯特濃拿鐵，買20送20（原價每杯65元）。

★OKmart

OKmart 門市4月12日支援荷包，自有品牌推出高品質、高CP商品，其中「極柔感三層抽取式衛生紙」單串（6包入）特價99元，換算每張僅0.137元，遠低於市售同級產品平均單價。飲用水「OKchoice WATER天然水」2200ml，第二件只要10元，箱購價180元（8入裝），每箱現省100元。

另外，4月14日「黑色情人節」，全台OKCAFE門市大杯極淬莊園美式、拿鐵，同品項「買2送2」。同天在OKmall雲端商城，OKCAFE大杯極淬莊園美式或拿鐵 「買10送10」，會員加碼再贈520點。

▼OKmart將於4月14日「黑色情人節」咖啡買2送2、買10送10。（圖／業者提供）

▲▼OKmart優惠。（圖／業者提供）

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